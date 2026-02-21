Fransa Vergi Kurumu (DGFiP), yurt dışında banka hesabı bulunan vergi mükelleflerine yönelik denetimlerini sıkılaştırıyor. Özellikle Türkiye’de hesabı olan binlerce gurbetçiyi ilgilendiren uyarıda, beyan edilmeyen her bir banka hesabı için en az 1.500 Euro para cezası uygulanacağı belirtildi.

Fransa’da vergi mükellefi olan Türk vatandaşları ve çifte vatandaşlar için yasal yükümlülükler bir kez daha hatırlatıldı. Kurumun açıklamasında, Türkiye dahil yurt dışındaki tüm banka hesaplarının her yıl vergi beyannamesinde eksiksiz şekilde bildirilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

BOŞ HESAPLAR DAHİL

Fransa yasalarına göre yurt dışında açılmış tüm hesaplar beyannamede belirtilmek zorunda. Bu kapsam sadece aktif bakiyeli hesapları değil; vadeli, vadesiz, döviz hesaplarını ve uzun süredir kullanılmayan ya da boş olan hesapları da kapsıyor. Yetkililer, Türkiye’deki hesapların da diğer ülkelerdeki hesaplarla aynı kurallara tabi olduğunu özellikle vurguladı.

Fransa ile Türkiye arasında yürürlükte olan “Uluslararası Bilgi Paylaşımı Anlaşması” sayesinde banka hesap bilgileri otomatik olarak vergi makamlarıyla paylaşılıyor. Bu dijital ağ ile bildirilmeyen hesapların tespit edilme riski geçmiş yıllara göre çok daha yüksek.

BEYAN ETMEYENLERE CEZA GELİYOR

Yurt dışı hesaplarını bildirmeyenler için Fransa ciddi yaptırımlar uyguluyor. Vergi Kurumu, her bir eksik beyan için en az 1.500 Euro ceza uygulanacağını açıkladı. Hesabın bulunduğu ülkenin vergi statüsüne göre bu miktar daha da artabiliyor. Birden fazla hesabı olan kişilerde toplam ceza on binlerce euroya ulaşabiliyor.