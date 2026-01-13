Olay, 29 Aralık 2025'te Ümit Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesiyle oturan Mihriban Y., akşam saatlerinde evden çıkıp yakınlarında yaşayan akrabalarının yanına gitti. Bir süre burada kalan Y., "Biriyle görüşeceğim" diyerek ayrıldı. Bu tarihten sonra genç kızdan haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

Polis, genç kızın olay günü saat 20.30 sıralarında 7309 Sokak’taki boş arsaya gittiğini, burada kendisini bekleyen otomobile bindiğini tespit etti. Aracı kullanan F.İ. (26)'nin genç kızın akrabalarıyla aynı binada oturduğu ortaya çıktı.

İTİRAF ETTİ

F.İ. ile birlikte R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ.'yi (25) gözaltına aldı. F.İ. cinayet bürodaki ilk ifadesinde Mihriban Y.’yi tanımadığını söyledi. Genç kızla sosyal medya üzerinden haberleştiklerini, görüşmek için boş arsada buluştuklarını ve otomobilde bir süre oturduktan sonra genç kızın yanlarından ayrıldığını söyledi.

Daha sonra cinayeti itiraf F.İ. Mihriban Y.'yi boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormana gömdüğünü itiraf etti.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Mihriban Y.'nin kaybolmadan önceki son görüntülerine de ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, genç kızın 29 Aralık'ta sokakta telefonla konuşarak yürüdüğü anlar yer aldı.

TUTUKLANDI

Katil zanlısı F.İ. tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan vatandaşlar artan kadına şiddet ve kadın cinayeti olaylarına tepki göstererek yetkililere, 'şüpheli' ve 'katil'lere emsal teşkil etmesi için "caydırıcı" cezalar verilmesi için seslenemye devam ediyor.