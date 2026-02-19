2026 yılının ilk ayları itibariyle Gümüşhane’de alabalık üretimi yaklaşık 2 bin tona ulaştı. İl genelinde faaliyet gösteren 46 tesiste üretim kapasitesi 5 bin 537 ton olarak açıklanırken, yavru balık kapasitesi 21 milyonu aştı. Üretilen gökkuşağı alabalıkları başta Rusya ve Çin olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

TOPLAM 46 TESİSTE ÜRETİLİYOR

Gümüşhane ili genelinde 18’i kara, 28’i kafes olmak üzere toplam 46 tesiste alabalık yetiştiriciliği yapılıyor. Tesislerin toplam üretim kapasitesi 5 bin 537 ton, yavru üretim kapasitesi ise 21 milyon 190 bin adet olarak belirtildi.

RUSYA,ÇİN,JAPONYA… DÜNYAYA İHRAÇ EDİLİYOR

Torul, Kürtün ve Kelkit’teki barajlarda bulunan kafeslerde yetiştirilen gökkuşağı alabalıkları öncelikle 1 kilograma kadar büyütülüyor, ardından Karadeniz kıyısındaki tesislerde 3-5 kilograma kadar yetiştirilerek başta Rusya, Çin, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Öte yandan ilde resmi kayıtlara göre alabalık üretiminin bin 983 ton seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Sektörde üretim ve ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.