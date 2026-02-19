2026 yılının ilk ayları itibariyle Gümüşhane’de alabalık üretimi yaklaşık 2 bin tona ulaştı. İl genelinde faaliyet gösteren 46 tesiste üretim kapasitesi 5 bin 537 ton olarak açıklanırken, yavru balık kapasitesi 21 milyonu aştı. Üretilen gökkuşağı alabalıkları başta Rusya ve Çin olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Gümüşhane’de balık üreticileri kapasiteyi büyütüyor - Resim : 1TOPLAM 46 TESİSTE ÜRETİLİYOR

Gümüşhane ili genelinde 18’i kara, 28’i kafes olmak üzere toplam 46 tesiste alabalık yetiştiriciliği yapılıyor. Tesislerin toplam üretim kapasitesi 5 bin 537 ton, yavru üretim kapasitesi ise 21 milyon 190 bin adet olarak belirtildi.

Gümüşhane’de balık üreticileri kapasiteyi büyütüyor - Resim : 2RUSYA,ÇİN,JAPONYA… DÜNYAYA İHRAÇ EDİLİYOR

Torul, Kürtün ve Kelkit’teki barajlarda bulunan kafeslerde yetiştirilen gökkuşağı alabalıkları öncelikle 1 kilograma kadar büyütülüyor, ardından Karadeniz kıyısındaki tesislerde 3-5 kilograma kadar yetiştirilerek başta Rusya, Çin, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Gümüşhane’de balık üreticileri kapasiteyi büyütüyor - Resim : 3Öte yandan ilde resmi kayıtlara göre alabalık üretiminin bin 983 ton seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Sektörde üretim ve ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.