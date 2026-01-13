6 Şubat'tan itibaren çevrimiçi alışveriş ile yurt dışından alınan tüm ürünler gümrük işlemlerine tabi olacak ve beyanname zorunluluğu getirilecek.

Bu karar sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü.

İMZA KAMPANYASI BAŞLADI

Öte yandan uluslararası kampanya platformu olan Change.org'ta imza çağrısı yapıldı. Kampanya "Yurt Dışı Alışverişte Beyanname Muafiyeti 150€’ya Geri Dönsün" başlığı ile başlatıldı.

Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın kampanyaya katılırken Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Genel Başkanı Cem Toker de imzaya katıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararı ile internet üzerinden yurtdışından alınan tüm ürünler 6 Şubat'tan itibaren gümrük işlemlerine tabi olacak.

Böylece tüketicilerin yurt dışından verecekleri tüm siparişler için gümrük beyannamesinde bulunması ve bunun için hizmet alması gerekecek.