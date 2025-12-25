Güllü'nün ölümünün ardından iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Soruşturma sürerken Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter “tasarlayarak kasten yakınını öldürme” suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklandı. Olayın yaşandığı gece evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında da ev hapsi verildi.

Son olarak Güllü'nün yakın arkadaşı Özlem Kara ATV Ana Haber'e bağlanarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

GÖRÜNCE ÖLÜM KORKUSU YAŞAMIŞ

Kara, Güllü'nün kızı Tuğyan'dan çok korktuğunu, oğlu Tuğberk'ten ise çekindiğini belirterek "Güllü'yü kızı 'Sen bana para vermezsen torunun Karmen'i organ mafyasına satacağım' diye tehdit etmiş. Hatta bazen uyandığında ayak ucunda kızı Tuğyan'ı görünce ölüm korkusu yaşamış. Kızı uyuşturucu bağımlısıymış. Bu yüzden de evin her tarafına kamera bağlatmış" dedi.

Kara sözlerinin devamında "Güllü Hanım bana, torununun can güvenliğini sağlamak istediğini, kazancını garanti altına alıp çocuklarını mirastan reddederek hacca gitmeyi düşündüğünü söyledi. Çocuklarından soğumuştu" ifadelerini kullandı.