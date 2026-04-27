Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı. Tunceli Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürerken, Doku'nun hastane kayıtlarının silindiği iddialarıyla ilgili Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verilmişti.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı koyduğu 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.