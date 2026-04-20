Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma, yeni deliller ve iddialar ışığında sarsıcı gelişmelere sahne oluyor. Cinayet şüphesiyle genişletilen ve 7 ayrı ilde eş zamanlı yürütülen operasyonlar kapsamında, dosyadaki tutuklu sayısı 11'e ulaştı.

BAŞHEKİM "KAYIT SİLME" İDDİASIYLA TUTUKLANDI

Soruşturmanın son halkasında, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi, Kadın Doğum Uzmanı Dr. Çağdaş Özdemir Bursa’da yakalanarak gözaltına alındı. Hastane kayıtlarının usulsüz şekilde silindiği iddiasıyla Tunceli’ye getirilen Özdemir, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİ VALİ TUNCAY SONEL ERZURUM’DA SORGULANIYOR

Dosya kapsamında dikkat çeken bir diğer gelişme ise dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel cephesinde yaşandı. Oğlu ve koruma polisinin tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınan Sonel, Elazığ’da gözaltına alınarak Erzurum’a sevk edildi.

Mevzuat gereği Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen işlemler kapsamında, emniyetteki sorgusu devam eden Sonel’in, ek gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Gülistan Doku’nun akıbetini aydınlatmaya yönelik geniş çaplı soruşturma titizlikle sürdürülüyor.