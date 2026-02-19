ABD’den nükleer görüşmelere ilişkin yapılan açıklamalar jeopolitik risk algısını artırarak güvenli liman talebini desteklerken, Fed üyelerinden gelen faiz artışına açık kapı bırakan mesajlar altındaki yükselişi sınırladı. Piyasaların ana gündeminde ise Fed’in faiz patikasına yön verebilecek ABD enflasyon verileri bulunuyor.
GRAM ALTIN GÜNE NASIL BAŞLADI?
Gram altın, güne 6.990 TL seviyeleri civarında başlarken, sabah saatleri itibarıyla 7.009,87 TL satış fiyatından işlem görüyor. Gram altında günlük değişim %-0,06 olarak kaydedildi.
Çeyrek, Yarım ve Tam Altın Fiyatları
Çeyrek altın satış fiyatı: 12.033 TL
Yarım altın satış fiyatı: 24.051 TL
Tam altın (Cumhuriyet altını) satış fiyatı: 47.837 TL
Tüm ziynet altın türlerinde sınırlı geri çekilme dikkat çekiyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Uluslararası piyasalarda ons altın, güne 4.970 dolar seviyelerinden başlarken, sabah saatlerinde 4.984,89 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altında günlük değişim %0,00 ile yatay seyir izliyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
İç piyasada döviz kurundaki dalgalanmalar ve küresel gelişmeler, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yatırımcılar ve altın alım-satımı yapacak vatandaşlar, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD verileri sonrası fiyatlamaların yönünü yakından izliyor.