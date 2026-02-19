Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni nesil suç çetelerine bilgi sızdırdığı tespit edilen 9'u polis olmak üzere 17 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklaması

Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, kamuoyunda casperlar olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, 09.01.2026 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonla elde edilen dijital materyallerin incelenmesi neticesinde;

Örgüt üyelerinin kamu görevlileri ile irtibat ve menfaat ilişkisine girdiği; bu kapsamda adli mercilerce yürütülen bir kısım soruşturmada, örgütün idareci ve üyelerinin, görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden kamu görevlilerinden suç /aranma / araç / yakalama kaydı gibi sorgulamalarla bilgi aldığının tespit edildiği anlaşılmakla;

Örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği değerlendirilen, dokuzu polis memuru, biri zabıt katibi, biri gümrük muhafaza memuru, biri müstafi polis memuru olmak üzere toplamda onyedi şüpheli hakkında, 19.02.2026 tarihinde gözaltı, İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak illerinde belirlenen adreslerinde arama ve elkoyma talimatı verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.