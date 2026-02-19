Beklenen enflasyona göre yapılan maaş artışlarının, gerek resmi veriler gerekse vatandaşın günlük hayatta karşılaştığı fiyat artışlarıyla örtüşmediği yönündeki eleştiriler sürerken, kamu çalışanları artan geçim sıkıntısı karşısında ek zam beklentisini gündemde tutuyordu. Bu süreçte gözler ekonomi yönetiminden gelecek mesajlara çevrildi.

"GELİR UÇURUMU DERİNLEŞİYOR"

MHP’li Baki Ersoy, kamu işçileri ile memurlar arasında giderek açılan ücret farkının çalışma barışını zedelediğine dikkat çekerek, hükümetin bu farkı gidermeye yönelik bir çalışma yapıp yapmadığını sordu. Ersoy’un TBMM’ye sunduğu soru önergesinde, son toplu sözleşme süreçleri sonrası farklı statülerdeki kamu çalışanları arasındaki gelir uçurumunun derinleştiği vurgulandı.

ŞİMŞEK "BÜTÇE DİSİPLİNİ" DEDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, soru önergesine verdiği yanıtta, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin düzenlemelerin bütçe imkânları ve mevcut ücret dengeleri çerçevesinde ele alındığını ifade etti. Şimşek, ekonomi politikalarıyla uyumlu bir yaklaşım benimsendiğini belirterek, “Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin çalışmalar bütçe disiplini esas alınarak yürütülmektedir” dedi.

Bu açıklama, 2026 yılının ilk altı ayı için memur maaş zam oranlarının kesinleştiği bir dönemde geldi.

2026 İLK YARI İÇİN ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Yayımlanan genelgeye göre, memur ve memur emeklileri 2026 yılının ilk altı ayında yüzde 18,60 oranında zam alacak. Güncellenen katsayılarla birlikte, uzun süredir kamuoyunda beklenti oluşturan ek seyyanen zam başlığının bu dönem için gündemden çıktığı değerlendiriliyor.

Yeni düzenlemeye göre aylık katsayı 1,387871, taban aylık katsayısı ise 22,722793 olarak belirlendi. Bu güncellemenin sözleşmeli personel tavan ücretlerinden bedelli askerlik tutarına kadar birçok kalemi doğrudan etkilediği belirtildi.

EK DÜZENLEME YOK

Açıklamalar, kamuda ilave bir seyyanen zamdan ziyade, ilan edilen mevcut artış oranlarının uygulanacağı yönünde . Böylece, 2026’nın ilk yarısı için memurların seyyanen zam beklentisine ilişkin belirsizlik büyük ölçüde sona ermiş oldu.