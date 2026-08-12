Altın ve gümüş piyasalarındaki son hareketleri değerlendiren İslam Memiş, A Haber'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Gram altın bu seviyelere gelecek: İslam Memiş tarih ve rakam verdi
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altının yükseleceği seviye hakkında açıklamalarda bulundu.Baran Yalçın
ALTIN FİYATLARINDA YÖN NERESİ?
ABD'de açıklanan verilerin altın fiyatlarını desteklediğini ifade eden Memiş, özellikle tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasının piyasadaki hareketliliği tetiklediğini söyledi.
Memiş, ons altının 4.500 dolar seviyesini test edip etmeyeceğinde ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin belirleyici olacağını belirtti.
ABD enflasyon verisinin ardından altın tarafında yeni bir yön oluşabileceğini belirten Memiş, kısa vadeli yükselişlerin ardından kâr satışlarının da görülebileceğine işaret etti.
Memiş, "Bu veriyle birlikte 4.500 dolar kritik direnç seviyesini mi test edeceğiz yoksa bir haftalık devam eden bu yükseliş serisinin kâr satışlarını mı göreceğiz?" dedi.
YIL SONU İÇİN REKOR TAHMİN
Altının Haziran ayında gördüğü dip seviyelerden toparlandığını ifade eden Memiş, piyasada yeni bir hikaye oluşması halinde yükseliş trendinin devam edebileceğini söyledi.
Amerika-İran savaşının altın açısından önemli bir faktör olduğunu belirten Memiş, "Eğer böyle bir ateşkes haberi gelirse, bu gerilim biterse yine yıl sonuna doğru 5.000 dolar seviyesini hedef alan bir altın piyasası karşımızda olabilir" diye konuştu.
GRAM ALTINDA 7.000 TL SONRASI HEDEF
Memiş, gram altın için ise 7.000 lira ve ardından 8.000 lira seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.
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