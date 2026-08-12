Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Gram altın bu seviyelere gelecek: İslam Memiş tarih ve rakam verdi

Gram altın bu seviyelere gelecek: İslam Memiş tarih ve rakam verdi

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altının yükseleceği seviye hakkında açıklamalarda bulundu.

Baran Yalçın Baran Yalçın
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Gram altın bu seviyelere gelecek: İslam Memiş tarih ve rakam verdi - Resim: 1

Altın ve gümüş piyasalarındaki son hareketleri değerlendiren İslam Memiş, A Haber'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Gram altın bu seviyelere gelecek: İslam Memiş tarih ve rakam verdi - Resim: 2

ALTIN FİYATLARINDA YÖN NERESİ?

ABD'de açıklanan verilerin altın fiyatlarını desteklediğini ifade eden Memiş, özellikle tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasının piyasadaki hareketliliği tetiklediğini söyledi.

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Gram altın bu seviyelere gelecek: İslam Memiş tarih ve rakam verdi - Resim: 3

Memiş, ons altının 4.500 dolar seviyesini test edip etmeyeceğinde ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin belirleyici olacağını belirtti.

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Gram altın bu seviyelere gelecek: İslam Memiş tarih ve rakam verdi - Resim: 4

ABD enflasyon verisinin ardından altın tarafında yeni bir yön oluşabileceğini belirten Memiş, kısa vadeli yükselişlerin ardından kâr satışlarının da görülebileceğine işaret etti.

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Gram altın bu seviyelere gelecek: İslam Memiş tarih ve rakam verdi - Resim: 5

Memiş, "Bu veriyle birlikte 4.500 dolar kritik direnç seviyesini mi test edeceğiz yoksa bir haftalık devam eden bu yükseliş serisinin kâr satışlarını mı göreceğiz?" dedi.

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Gram altın bu seviyelere gelecek: İslam Memiş tarih ve rakam verdi - Resim: 6

YIL SONU İÇİN REKOR TAHMİN

Altının Haziran ayında gördüğü dip seviyelerden toparlandığını ifade eden Memiş, piyasada yeni bir hikaye oluşması halinde yükseliş trendinin devam edebileceğini söyledi.

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Gram altın bu seviyelere gelecek: İslam Memiş tarih ve rakam verdi - Resim: 7

Amerika-İran savaşının altın açısından önemli bir faktör olduğunu belirten Memiş, "Eğer böyle bir ateşkes haberi gelirse, bu gerilim biterse yine yıl sonuna doğru 5.000 dolar seviyesini hedef alan bir altın piyasası karşımızda olabilir" diye konuştu.

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Gram altın bu seviyelere gelecek: İslam Memiş tarih ve rakam verdi - Resim: 8

GRAM ALTINDA 7.000 TL SONRASI HEDEF

Memiş, gram altın için ise 7.000 lira ve ardından 8.000 lira seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

NOT: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir…

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