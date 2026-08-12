Gram altın bu seviyelere gelecek: İslam Memiş tarih ve rakam verdi

Amerika-İran savaşının altın açısından önemli bir faktör olduğunu belirten Memiş, "Eğer böyle bir ateşkes haberi gelirse, bu gerilim biterse yine yıl sonuna doğru 5.000 dolar seviyesini hedef alan bir altın piyasası karşımızda olabilir" diye konuştu.