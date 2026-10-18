Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kocaelispor, sahasında Göztepe'yi konuk etti.

İlk yarısını 1-0 önde tamamladığı karşılaşmada skor üstünlüğünü koruyan Göztepe, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

İzmir temsilcisinin gollerini 24. dakikada Show kendi kalesine ve 77. dakikada Novatus Miroshi kaydetti.

Kocaelispor'un tek golü ise 82. dakikada Berkan Kutlu'nun penaltı vuruşundan geldi.

GÖZTEPE İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 17. dakikasında Kocaelispor gole yaklaştı. Uğur Kaan Yıldız'ın sağ kanattan yerden yaptığı ortada Metehan Altunbaş'ın ceza sahası içerisindeki vuruşunda top auta çıktı.

24. dakikada Göztepe öne geçti. Rhaldney'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Juan'ın ön direkte yaptığı kafa vuruşuna kale önündeki Show ters bir dokunuş yaptı. Topun ağlara gitmesiyle konuk ekip 1-0 üstünlük sağladı.

26. dakikada Richard Akonnor'un ortasında Andre Henrique'nin röveşata denemesi savunmadan döndü. Devamında Juan'ın ceza sahasına gönderdiği topu Emir Ortakaya uzaklaştırdı.

29. dakikada Juan'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Miroshi'nin şutunu kaleci Serhat Öztaşdelen iki hamlede kontrol etti. İlk yarı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MIROSHI FARKI İKİYE ÇIKARDI

İkinci yarıda beraberlik golünü arayan Kocaelispor, 60. dakikada Rigoberto Rivas ile etkili oldu. Berkan Kutlu'nun ortasını kaleci Arda Özçimen yumrukladı. Dönen topa sağ çaprazdan vuran Rivas, şutunda isabeti bulamadı.

66. dakikada Gonçalo Sousa'nın ortasında savunmadan seken top Daniel Agyei'nin önünde kaldı. Agyei'nin müsait pozisyondaki vuruşunda top dışarı çıktı.

71. dakikada Mahamadou Sissoho'nun ortasında Emir Ortakaya'nın kafa vuruşunu kaleci Arda Özçimen kontrol etti.

77. dakikada Göztepe farkı ikiye çıkardı. Juan'ın sağ taraftan ceza yayı gerisine gönderdiği pasta Novatus Miroshi, gelişine yaptığı sert vuruşla topu sol üst köşeden ağlara gönderdi.

BERKAN KUTLU'NUN GOLÜ GERİ DÖNÜŞ İÇİN YETERLİ OLMADI

Kocaelispor, 81. dakikada penaltı kazandı. Gonçalo Sousa'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Berkan Kutlu'nun kafayla indirdiği topa Juan'ın elle müdahale ettiğini belirleyen hakem Alper Akarsu, penaltı noktasını gösterdi.

82. dakikada topun başına geçen Berkan Kutlu, kaleci Arda Özçimen'in müdahalesine rağmen penaltıyı gole çevirerek farkı bire indirdi.

Ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında beraberlik için baskısını artırdı. 90+5. dakikada Tobias Gulliksen'in pasında Rigoberto Rivas'ın ceza yayı sağ çaprazından yaptığı sert vuruşu Arda Özçimen kornere çeldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Göztepe, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

GÖZTEPE YENİLMEZLİK SERİSİNİ 4 MAÇA ÇIKARDI

Kocaelispor deplasmanından üç puanla dönen Göztepe, Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Son dört lig maçında mağlubiyet yaşamayan İzmir temsilcisi, yenilmezlik serisini sürdürürken puanını 9'a yükseltti.

Kocaelispor ise ligde üst üste ikinci yenilgisini yaşayarak 12 puanda kaldı.

KOCAELİSPOR 1-2 GÖZTEPE

Stat: Kocaeli

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Süleyman Özay

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız (Rigoberto Rivas dk. 46), Anfernee Dijksteel, Emir Ortakaya, Muharrem Cinan (Tobias Gulliksen dk. 58), Show, Mahamadou Sissoho (Matej Maglica dk. 85), Berkan Kutlu, Gonçalo Sousa, Daniel Agyei (Makana Baku dk. 74), Metehan Altunbaş (Florian Aye dk. 46)

Yedekler: Onurcan Piri, Arda Özyar, Mustafa Ege Bilim, Onur Öztonga, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Noah Sonko Sundberg, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Tino Anjorin dk. 90+2), Novatus Miroshi (Ege Yıldırım dk. 90+2), Richard Akonnor, Alexis Antunes (Efkan Bekiroğlu dk. 88), Andre Henrique (Sinclair Armstrong dk. 83), Juan (Janderson dk. 83)

Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Nevzat Tan Üzel, Alex Matos, Bekir Turaç Böke, Gökdeniz Bayrakdar

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Show (dk. 24 k.k.) (Göztepe), Novatus Miroshi (dk. 77), (Berkan Kutu (dk. 82 pen.) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Mahamadou Sissoho (Kocaelispor), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Andre Henrique (Göztepe), Novatus Miroshi (Göztepe)