Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Göztepe sahasında karşı karşıya geldiği Gaziantep FK’ya 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın faturası ise ilk yarıda 4 gol yiyen yeni transfer Luka Gugeshashvili’ye kesildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ilk yarı boyunca Gürcü kaleciye top her geldiğinde ıslıklayarak protesto gerçekleştirdi.

Bunun üzerine devre arasında Luka Gugeshashvili oyundan alındı. Karşılaşmanın bitimiyle birlikte Luka Gugeshashvili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara tepki gösterdi.



"BU TARAFTARLIK DEĞİL"

Gugeshashvili, yaptığı paylaşımda, "Ben sahada her zaman son düdüğe kadar mücadele eden bir futbolcuyum. Bazen her şey istediğimiz gibi olur, bazen de olmaz. Futbolda iyi günler de vardır, kötü günler de. Ama kimse benim mücadelemi, karakterimi ve bu forma için verdiğim emeği sorgulayamaz. Bugün yaptığınız şey taraftarlık değildi. Elbette bu kulübü gerçekten seven ve her koşulda takımının yanında olan gerçek Göztepe taraftarları da var. Onlara sonsuz saygım ve sevgim var.

Evet, belki şu anda kötü bir dönemden geçiyoruz. Ama Göztepe’ye geldiğim ilk günden beri, bu kulübün armasını ve adını savunmadığım tek bir gün bile olmadı. Gürcistan’da, Türkiye’de, evde, sokakta ve sahada... Her yerde Göztepe’yi gururla temsil ettim ve savundum.

Klavye başında saklanıp oradan konuşanlara ise sadece bir şey söyleyeceğim: Hayat uzun, dünya küçük. Bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız. Gerçek Göztepe taraftarlarına sonsuz sevgilerimle" ifadelerini kullandı.