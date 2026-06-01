01 Haziran 2026 Pazartesi
Anasayfa Ekonomi Gözden kaçan dev fırsat: Altını, platini unutun, sadece 2 ülkede var

Dünyada sadece iki ülkede yoğunlaşan rezervleriyle altından kat kat daha pahalıya alıcı bulan stratejik maden rodyum, sınırlı arzı ve devasa otomotiv talebiyle küresel piyasaların yeni gözdesi oldu.

Küresel piyasalarda emtia yatırımları çeşitlenirken, nadirliği ve stratejik önemiyle altını geride bırakan rodyum madeni, yatırımcıların yakın takibine girdi. Son iki yüzyılda dünya genelinde yalnızca 425 ton üretilebilen bu kritik metal, otomotiv sektöründen küresel ekonomiye kadar birçok alanda hayati bir rol oynuyor.

Sadece İki Ülkenin Tekelinde

FxStreet’in verilerine göre doğada bağımsız yatakları bulunmayan rodyum, yalnızca platin ve nikel cevherlerinin işlenmesi sırasında yan ürün olarak elde edilebiliyor. Dünyanın en nadir elementlerinden biri olan bu metalin üretimi neredeyse tamamen iki ülkenin kontrolünde bulunuyor:

Güney Afrika: Küresel rodyum üretiminin tek başına %85'ini karşılıyor. Tarih boyunca çıkarılan 425 ton rodyumun yaklaşık 300 tonu bu ülkenin rezervlerinden elde edildi.

Rusya: Küresel üretimde %12'lik pay ile ikinci sırada yer alıyor.

En Büyük Talep Otomotiv Sektöründen

Rodyumun dünyadaki en büyük alıcısı otomotiv endüstrisi olarak öne çıkıyor. Asit yağmurlarına yol açan zararlı azot oksit gazlarını güvenli azota dönüştürme özelliğine sahip olan metal, 30 yılı aşkın süredir araçların katalitik konvertörlerinde zorunlu bir bileşen olarak kullanılıyor.

Sektörün yıllık rodyum ihtiyacı, madenlerden çıkarılan net üretim miktarını aştığı için ortaya çıkan arz açığı geri dönüşümle kapatılıyor. Kullanılmış araç katalizörlerinin geri dönüştürülmesiyle küresel rodyum talebinin yaklaşık %20'si karşılanıyor.

Ons Fiyatı 8 Bin 800 Dolar Seviyesinde

1970'li yıllarda troy onsu 200 dolar seviyelerinde olan rodyum, yıllar içinde sert fiyat hareketlerine sahne oldu. Şubat 2026'da ons başına 12 bin 240 dolara kadar yükselerek tarihi zirvelerinden birini gören metal, 1 Haziran 2026 itibarıyla piyasalarda 8 bin 800 dolar (gram başına yaklaşık 283 dolar) seviyesinden işlem görüyor. Güney Afrika ekonomisi için milyarlarca dolarlık ihracat geliri anlamına gelen rodyum, kârlılık oranında geleneksel altın madenciliğini geride bırakıyor.

Madenlerde Derinlik 2 Bin Metreyi Aşmış Durumda

Uzmanlar, yer altında ulaşılabilir rodyum rezervlerinin bulunduğunu ancak Güney Afrika'daki bazı platin madenlerinde üretim derinliğinin 2 bin metrenin altına inmesinin işletme maliyetlerini ve işçilik giderlerini ciddi oranda artırdığını belirtiyor.

Jeoloji uzmanlarına göre, içten yanmalı motorlu araçlar küresel pazarda baskın kalmaya devam ettiği sürece, bu kıt ve zorlu koşullarda üretilen endüstriyel metal önemini uzun yıllar koruyacak.

