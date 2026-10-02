Yasin Kol'un 3 büyükler karnesi: 6 derbide düdük çaldı

YASİN KOL'UN FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe, Yasin Kol'un görev yaptığı 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

Sarı-lacivertli futbolcular bu müsabakalarda 18 sarı ve 2 kırmızı kart görürken rakiplerine 25 sarı ve 5 kırmızı kart çıktı.