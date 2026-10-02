İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Hakemler Dosyası soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un üç büyüklerin karşılaşmalarındaki istatistikleri yeniden gündeme geldi.
Yasin Kol'un 3 büyükler karnesi: 6 derbide düdük çaldı
MHK'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un yönettiği maçlardaki istatistikleri gündeme geldi. 2025'ten bu yana 6 derbide düdük çalan Kol'un Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarındaki galibiyet, mağlubiyet ve kart sayıları dikkat çekti.Furkan Çelik
Trabzonspor ile Drogheda United arasında oynanan dostluk maçının ardından gözaltına alınan Kol hakkında, 7258 sayılı Kanun'a muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma iddiaları bulunuyor.
2025'TEN BU YANA 6 DERBİ YÖNETTİ
2008 yılında hakemliğe başlayan Yasin Kol, kariyerinde hakem, VAR ve AVAR olarak toplam 469 karşılaşmada görev aldı.
Kol, 2025 ve 2026 yıllarında ikişer Fenerbahçe-Galatasaray, Beşiktaş-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yönetti.
YASİN KOL'UN BEŞİKTAŞ KARNESİ
Beşiktaş, Yasin Kol'un yönettiği 11 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda siyah-beyazlı futbolculara 24 sarı ve 2 kırmızı kart gösterilirken rakip takım oyuncuları 29 sarı ve 3 kırmızı kart gördü.
YASİN KOL'UN FENERBAHÇE KARNESİ
Fenerbahçe, Yasin Kol'un görev yaptığı 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.
Sarı-lacivertli futbolcular bu müsabakalarda 18 sarı ve 2 kırmızı kart görürken rakiplerine 25 sarı ve 5 kırmızı kart çıktı.
YASİN KOL'UN GALATASARAY KARNESİ
Galatasaray, Yasin Kol'un yönettiği 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Sarı-kırmızılı futbolculara bu maçlarda 23 sarı ve 3 kırmızı kart gösterildi. Rakip takım oyuncuları ise 21 sarı ve 2 kırmızı kart gördü.
YASİN KOL'UN YÖNETTİĞİ DERBİLER
29 Mart 2025 Beşiktaş-Galatasaray 2-1
4 Mayıs 2025 Fenerbahçe-Beşiktaş 0-1
4 Ekim 2025 Galatasaray-Beşiktaş 1-1
1 Aralık 2025 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1
5 Nisan 2026 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-0
26 Nisan 2026 Galatasaray-Fenerbahçe 3-0