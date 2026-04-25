Arama motoru devi Google'ın çatı şirketi Alphabet, Claude adlı yapay zekanın mimarı Anthropic için kesenin ağzını açtı. Yapılan planlamaya göre süreç iki aşamadan oluşuyor.

Google, Anthropic’in toplam değerlemesini 350 milyar dolar üzerinden hesaplayarak, ilk etapta 10 milyar dolarlık nakit yatırım taahhüdünde bulundu. Eğer Anthropic belirlenen teknolojik ve finansal hedeflere ulaşırsa, Alphabet bu yatırımı 30 milyar dolar daha artırarak toplamda 40 milyar dolarlık devasa bir hacme ulaştıracak.

AMAZON VE GOOGLE ARASINDA "CLAUDE" SAVAŞLARI

Bu gelişme, Anthropic’in tek talibinin Google olmadığını bir kez daha kanıtladı. Hatırlanacağı üzere, sadece birkaç gün önce e-ticaret ve bulut bilişim devi Amazon, şirkete 5 milyar dolarlık yeni bir sermaye aktardığını ve ilerleyen dönemde bu rakamı 20 milyar dolara çıkarabileceğini duyurmuştu.

PİYASA DEĞERLEMESİ BAŞ DÖNDÜRÜYOR

Yapay zeka modellerinin geliştirilme maliyetleri arttıkça, teknoloji devleri bu alandaki "yıldız" girişimleri bünyelerine katmak ya da stratejik ortaklıklar kurmak için milyar dolarları gözden çıkarıyor. Anthropic'in ulaştığı 350 milyar dolarlık değerleme, şirketin artık sadece bir girişim değil, küresel bir teknoloji gücü haline geldiğinin en somut göstergesi.