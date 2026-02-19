Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde geçtiğimiz sene Haziran ve Temmuz aylarında çıkan yangınlardan etkilenen Köprücek Köyünde yangın konutları hızla yükseliyor.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Köprücek Köyü’nde meydana gelen orman yangınından zarar gören evlerin yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (TOKİ) ve İçişleri Bakanlığı (AFAD) tarafından yapımı sürdürülen köy evlerini yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Kılıç incelemelerinin ardından, "Yangından etkilenen vatandaşlarımızın yeni yuvalarına en kısa sürede kavuşması için çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir." dedi.