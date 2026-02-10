Yapay zeka kaynaklı düşüşün ardından teknoloji hisselerinin yeniden yükselişe geçmesiyle S&P 500 dün rekora yakın seviyeden kapandı.

Endeks pazartesi günü yüzde 0,5 değer kazandı. Dow Jones 50.000’in üzerinde kalırken, Russell 2000 yüzde 0,7 yükseldi. Çip üreticileri endeksi yüzde 1,4 yükselirken, yazılım şirketlerine odaklanan bir ETF arka arkaya yükselişini neredeyse yüzde 7’ye çıkardı. Oracle Corp. yüzde 9,6 sıçradı.

Alphabet Inc., yapay zeka hedeflerini finanse etmek için küresel bir tahvil ihracına çıktı. Alphabet, şimdiye kadarki en büyük ABD doları tahvil satışında 20 milyar dolar topladı. Şirket ayrıca İsviçre frangı ve İngiliz sterlini cinsinden tahvil satışlarını da değerlendiriyor.

Yatırımcılar teknoloji hisse senetlerinin yanı sıra haftanın en önemli iki verisi olan ABD tarım dışı istihdamı ve enflasyonuna da hazırlanıyor. Çarşamba günü açıklanacak olan istihdam raporunda, ocak ayında istihdamın 68.000 arttığı, işsizlik oranının yüzde 4,4’te sabit kaldığı tahmin ediliyor. Veriler, Mart 2025’e kadar olan dönemde istihdamda önemli bir düşüş olduğunu gösteren tarihsel revizyonları da içerecek.

DEV FİNANS KURULUŞUNDAN UYARI

ABD’li finans kuruluşu Goldman Sachs’tan satış uyarısı geldi. Yapılan uyarıda piyasalarda yaşanacak düşüşün 33 milyar dolarlık satışa neden olabileceği kaydedildi.

Bankanın verilerine göre, baskı devam ederse ve S&P 500 6.707'nin altına düşerse, önümüzdeki ay 80 milyar dolarlık ek sistematik satışa yol açabilir. Piyasa yatay seyretse bile CTA'ların bu hafta yaklaşık 15,4 milyar dolarlık ABD hisse senedini elden çıkarması; hisse senetleri yükselirse de fonların yine de yaklaşık 8,7 milyar dolarlık satış yapması bekleniyor.

Gail Hafif ve Lee Coppersmith'in de aralarında bulunduğu Goldman ekibi cuma günü müşterilerine gönderdiği notta, “Riski hızlı bir şekilde aktaramama, gün içi hareketlerin daha dalgalı olmasına ve genel fiyat hareketlerinin istikrar kazanmasının gecikmesine neden oluyor. Kemerlerinizi bağlayın” dedi.

Morgan Stanley’den Chris Larkin ise “Orta halli bir istihdam raporu muhtemelen çok fazla etki yaratmayacaktır, ancak zayıf rakamlarla hisse senetlerinin toparlanmasını bekleyen yatırımcılar, dalgalı bir borsa piyasasının iyi haberleri iyi, kötü haberleri ise kötü olarak değerlendirebileceğini göz önünde bulundurmalıdır” dedi.