Çin, atmosferin üst katmanlarındaki güçlü rüzgar akımlarından elektrik enerjisi elde etmek amacıyla tasarladığı S4000 Stratosphere Airborne Wind Energy System (SAWES) projesinde kritik bir aşamayı geride bıraktı. Kapsamlı uçuş testi tamamlanan dev platform; yükselme, belirlenen konumda sabit kalma, elektrik üretimi ve kontrollü iniş aşamalarının tamamını başarıyla yerine getirerek tüm temel performans standartlarını karşıladı.

GELENEKSEL TÜRBİNLERDEN 60 KAT DAHA YÜKSEK ENERJİ POTANSİYELİ

67 metre uzunluğunda, 40 metre genişliğinde ve 23 metre yüksekliğinde boyutlara sahip olan S4000, 4 bin metreye kadar olan irtifalarda çalışabilecek şekilde tasarlandı. Bir tondan fazla yük taşıma kapasitesine sahip olan ve 10 kV ile 35 kV arasında voltaj çıkışı sağlayan sistem, yer seviyesine kıyasla metrekare başına 10 kilovata kadar çıkan rüzgar yoğunluğundan faydalanıyor. Bu değer, kara üzerindeki geleneksel rüzgar sahalarına kıyasla 20 ila 60 kat daha yüksek bir enerji potansiyeli anlamına geliyor.

ZEPLİNİ ANDIRAN YER YÜZÜNE BAĞLI PLATFORM

Çalışma prensibi ve görünüşü itibarıyla sabit rüzgar türbinlerinden ziyade zeplin veya hava gemisini andıran S4000, yere güçlü bir kablo hattı ile bağlanıyor. Söz konusu kablo, üretilen elektriği doğrudan yeryüzüne iletirken dev platformun binlerce metre yüksekte konumunu korumasına da yardımcı oluyor. 20 yıllık tasarım ömrüne sahip olan sistem, mevcut elektrik şebekelerine doğrudan bağlanabilecek altyapıyla sunuluyor.

Geliştirici firma Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology, daha önce 2 bin metre irtifaya çıkarak 385 kilovatsaat elektrik üreten S2000 modelinden elde edilen veriler ışığında S4000'i hayata geçirdi. Uzun vadeli yüksek irtifa doğrulama testlerini üstlenecek olan S4000 modelinin ardından, 5 megavat kapasiteli S6000 versiyonunun geliştirilmesi hedefleniyor.