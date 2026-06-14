Göbeğiniz bu yüzden erimiyor olabilir: Gizli suçlu belli oldu

2. Masum görünen karbonhidratlar

Diyet adı altında satılan pek çok ürünün veya beyaz un ile şeker gibi rafine karbonhidratların glisemik indeksi oldukça yüksektir. Bu besinler kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açar. Hızla bozulan insülin dengesi ise tüketilen gıdaların doğrudan göbek bölgesinde yağ olarak depolanmasına neden olur. Bu durumun önüne geçmek için yulaf, karabuğday ve tam tahıllar gibi kompleks karbonhidratları tercih etmelisiniz.