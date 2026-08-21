Gizli formül ortaya çıktı: Koklayınca baş ağrısını şıp diye kesiyor

Tüketilebilir gıdalar tarafında ise zencefil, güçlü antienflamatuar özellikleri sayesinde öne çıkıyor; taze zencefil dilimlerini suda kaynatıp içmek ağrıyı hafifletmeye yardımcı oluyor. Aynı şekilde bir bardak suya bir çorba kaşığı elma sirkesi ekleyip içmek de doğal bir rahatlatıcı görevi görüyor. Kafein tüketimi de doğru miktarda yapıldığında baş ağrısına iyi geliyor ancak aşırıya kaçıldığında ters etki yapabildiği için dikkatli olunması gerekiyor.