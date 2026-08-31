Girne'deki katamaran faciasından yeni görüntü: İşte gemi yan yattığındaki panik anları...

Görüntüleri paylaşan gazeteci Adem Metan, "İnsanlar sıkışmış, dışarı çıkma mücadelesinde. Kıbrıs’taki bir kaynağım, olayın ardından çekilen ve belki de ilk kez göreceğiniz görüntüleri bana ulaştırdı. Gerçekten çok üzücü… Her bir saniyesi, yaşanan felaketin boyutunu bir kez daha gösteriyor" ifadeleriyle facianın ciddiyetini vurguladı.