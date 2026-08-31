Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na sefer yapan özel bir şirkete ait katamaran tipi yolcu gemisi, kıyıdan yaklaşık 5 kilometre açıkta ön güverteden su almaya başladı.
Girne'deki katamaran faciasından yeni görüntü: İşte gemi yan yattığındaki panik anları...
Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 267 kişiyle yola çıkan katamaran tipi yolcu gemisinin su alarak ikiye bölündüğü kaza anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Dehşet anlarının yer aldığı kayıtta, yan yatan gemideki yolcuların yaşadığı çaresizlik ve çığlıklar dikkat çekti.Haber Merkezi
Durumu fark eden kaptanın yardım çağrısında bulunup geri dönmeye çalıştığı sırada gemi ikiye bölünerek alabora oldu. Toplam 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu gemideki kazazedelerden 241'i kurtarılırken, 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 18 kişi için ise arama çalışmaları sürüyor.
GİRNE AÇIKLARINDA CAN PAZARI
Alabora olan gemide bulunan yolcuların bir kısmı can yeleklerini giyerek denize atlarken, bazı yolcular cansallarına binmeyi başardı. Birçok kazazede ise geminin su üzerinde kalan bölümlerine tutunarak kurtarılmayı bekledi.
Bölgeye ilk olarak çevredeki balıkçı tekneleri ve özel yatlar ulaşarak denizdeki vatandaşlara halatlar fırlattı.
GENİŞ ÇAPLI ARAMA KURTARMA OPERASYONU
İhbarın ardından KKTC Sahil Güvenlik ekipleri, Türk Barış Kuvvetleri'ne ait helikopterler ile Türkiye'den sevk edilen 2 helikopter ve 5 Sahil Güvenlik gemisi bölgede zamanla yarıştı.
Denizden ve havadan yürütülen operasyonla kurtarılan vatandaşlar, Girne Limanı'ndaki ilk müdahalenin ardından başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Dalgıçların da dahil olduğu arama çalışmaları aralıksız sürerken, Mersin Taşucu'nda kriz masası kuruldu.
İLK KEZ ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLER DEHŞETİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Kazanın yaşandığı ve geminin yan yattığı ilk anlara ait cep telefonu kamerasıyla çekilmiş yeni bir görüntü kamuoyuna yansıdı.
Görüntüleri paylaşan gazeteci Adem Metan, "İnsanlar sıkışmış, dışarı çıkma mücadelesinde. Kıbrıs’taki bir kaynağım, olayın ardından çekilen ve belki de ilk kez göreceğiniz görüntüleri bana ulaştırdı. Gerçekten çok üzücü… Her bir saniyesi, yaşanan felaketin boyutunu bir kez daha gösteriyor" ifadeleriyle facianın ciddiyetini vurguladı.
İşte o panik anlarında yaşananlar...