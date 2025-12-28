Giresun’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı; ekipler, yolları yeniden ulaşıma açmak için karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

Giresun genelinde etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı ilçelerde ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İl Özel İdaresi sorumluluk alanında 499, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ağında ise 48 olmak üzere toplam 547 köy yolunun bulunduğu Giresun’da kar yağışından en çok etkilenen ilçe Alucra oldu.

Valilikten alınan bilgiye göre Alucra'da 29, Şebinkarahisar'da 4, Çanakçı'da 3, Piraziz'de 2 ve Doğankent'te 1 olmak üzere il genelinde 39 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele çalışmalarının sürdürülmesi için yol açma ve temizleme çalışmalarında toplam 58 faal iş makinesinin görev yaptığı bildirildi.

Ekiplerin, kapalı olan 39 köy yolunu en kısa sürede ulaşıma açarak vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürdüğü, önceliğin ise sağlık ve acil durum ihtiyaçlarının aksamaması olduğu belirtildi.