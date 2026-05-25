Gemlik'te, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde halkın güvenli ve sağlıklı gıda maddelerine ulaşabilmesi adına denetimler üst seviyeye çıkarıldı. Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba’nın koordinasyonunda hareket eden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bayram döneminde tüketimi önemli ölçüde artan tatlı, unlu mamuller ve şekerleme üretim ile satış noktalarını mercek altına aldı.

Kaymakam Osman Aslan Canbaba ve Mehmet Demir’in de bizzat katıldığı kontrollerde; çikolata, şekerleme ve tatlı üretimi yapan tesislerin hijyen standartları, ürün muhafaza koşulları, personelin temizlik kurallarına uyumu ve imalathanelerin genel durumu detaylıca incelendi. Ekipler ayrıca ürünlerin son tüketim tarihlerini, işletme kayıt numaralarını, içerik bilgilerini ve üretici adreslerini kontrol ederken, laboratuvar analizi amacıyla bazı ürünlerden numuneler topladı.

Gerçekleştirilen kapsamlı incelemeler neticesinde, bir işletmede halk sağlığını tehlikeye düşürecek seviyede ağır hijyen eksiklikleri saptandı. Kurallara uymayan bu işletmeye idari para cezası kesilirken, kapısına kilit vurulması amacıyla Gemlik Belediyesi Zabıta ekiplerine mühürleme talimatı iletildi.

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini güvence altına almak için yürütülen denetim faaliyetlerinin, bayram tatili süresince de kesintisiz olarak devam edeceği aktarıldı.