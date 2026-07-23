Sakarya’da Sapanca Gölü'nün çeşitli noktalardan SUP board ve botlarla açıldıktan sonra fırtınaya yakalanıp, mahsur kalan 35 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Geceyi karanlığa çeviren fırtına: Botlarla denize açılan tatilciler ölüm kalım savaşı verdi
Sakarya’nın Sapanca Gölü’ne hareketli onlar yaşandı. Denize botlarla ve küreklerle acılan tatilciler, şiddetli fırtınanın etkisi ile sürüklendiler. 35 kişi azgın sular içerisinde hayata kalmak için mücadele verdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, ekipler, tatilcileri kurtarmak için çalışma başlattı.Kaynak: DHA
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Sakarya'da dün saat 20.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Sapanca Gölü'nde çok sayıda SUP board ve bottaki kişilerin, olumsuz hava koşulları nedeniyle gölün çeşitli noktalarına sürüklenerek mahsur kaldığı yönünde ihbar ulaştı.
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Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi.
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