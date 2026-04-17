Gazze Şeridi'ndeki ulusal ve İslami güçler, Filistinli Esirler Günü'nü anmak için onlarca Filistinlinin, esir ailelerinin ve çocukların katılımıyla bir dayanışma etkinliği düzenledi.

Nöbet, Gazze kentinin merkezindeki Seraya kavşağında, "Esir Çocukları İçin Mum Işığı Nöbeti" başlığı altında gerçekleştirildi.

Katılımcılar, İsrail hapishanelerindeki esirlerle dayanışmayı ifade etmek amacıyla mumlar ve Filistin bayrakları taşıdı.

Pankartlarda "Esirler için idam cezası yasasına son" ve "Sizin acınız bizim acımızdır" ifadelerine yer verildi.

IRKÇI YASALARLA MÜCADELE

Esirler ve Serbest Bırakılanlarla Dayanışma Vaad Derneği Başkanı Abdullah Kandil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu nöbet açık bir mesaj taşıyor: Esirler ırkçı yasalarla mücadelede yalnız değiller." dedi.

Kandil, esirlerin çocuklarının etkinliğe katılımının, ailelerin çektiği acının boyutunu yansıttığını belirterek, şunları söyledi:

"Dünyaya, yüzlerce çocuğun tutuklanma nedeniyle babalarından mahrum kaldığını hatırlatıyoruz ve tutuklulara yönelik cezalandırıcı tedbirlerin devam etmesinin tehlikelerine karşı uyarıda bulunuyoruz."

Kandil, tutuklular hareketinin birlik ve halk desteğiyle bu politikalara karşı koyabilecek kapasitede olduğunu da vurguladı.

"Ahrar Hareketi"nde esirler dosyasından sorumlu yetkili Muaviye es-Sufi ise etkinliğin, Filistinli Esirler Günü'nü anmak ve İsrail hapishanelerindeki esirlerin koşullarını kamuoyuna taşımak amacıyla düzenlenen ulusal bir programın parçası olduğunu ifade etti.

Sufi, "Uluslararası topluma, idam cezasını yasalaştırma girişimlerine sessiz kalmanın, esirlere yönelik devam eden ihlallere kılıf sağladığı mesajını veriyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'e bu politikaları durdurmaları için uluslararası baskı yapılması çağrısında bulunan Sufi, esir meselesinin "ulusal önceliklerin en ön saflarında" yer almayı sürdüreceğini teyit etti.

Sufi, Filistinli grupların, esirlerin hayatına yönelik herhangi bir zarara karşı kayıtsız kalmayacaklarını da yineledi.

- Filistin Esirler Günü

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Ulusal Konseyi, 1974'te 17 Nisan'ı "Filistin Esirler Günü" olarak ilan etmişti.

Filistinliler her yıl bu tarihte çeşitli etkinlikler, eylemler ve sempozyumlar düzenleyerek, tutuklular meselesini dünya gündemine getirmeye çalışıyor.

- İsrail, Filistinlilere idam cezası yasasını onayladı

İsrail Meclisi, İran'a saldırıların gölgesinde Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı.

Yasaya göre, "İsrail’in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi veya burada yaşayan birini öldürmek" suçlamasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Uluslararası hak ve hukuk örgütleri özellikle yasanın bu maddesinin "Filistinlileri" hedef almak için hazırlandığına dikkati çekiyor.

Yasa, idam cezası kararı için oy birliği şartının aranmamasını ve kararın hakimlerce salt çoğunlukla verilmesini öngörüyor.

Yasa ile işgali altındaki Batı Şeria'da da İsrail askeri mahkemelerinin idam cezası verebilmesinin önü açıldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da askeri mahkemelerin Filistinli esirlere ölüm cezası vermesi halinde, af ve temyiz yolu kapalı olacak.

İsrail'de yargılanan Filistinli esirler için ise idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

İsrailli bazı insan hakları örgütleri, Meclisten geçen yasanın iptali için İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Arap Azınlıkları Hukuk Merkezi "Adalah"ın başvurusu üzerine yasa hakkında 24 Mayıs'a kadar ihtiyati tedbir kararı getirmişti.