Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail’in 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını 115 gün içinde 1520 kez ihlal ettiğini duyurdu. Açıklamada, bu süre zarfında düzenlenen saldırılarda 556 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Paylaşılan verilere göre, hayatını kaybedenlerin 228’ini kadın, çocuk ve yaşlılar oluşturdu. Yaralı sayısının ise 1500’e ulaştığı, bunların 900’ünün kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu aktarıldı. Yaralananların büyük bölümünün sivil olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail’in ateşkesi; 522 kez ateş açarak, 73 kez sivil yerleşim bölgelerine askeri araçlarla girerek, 704 bombardıman düzenleyerek ve 221 evi ya da binayı havaya uçurarak ihlal ettiği öne sürüldü. Ayrıca ateşkes süresince 50 Filistinlinin alıkonulduğu kaydedildi.

Yardım tırlarında kısıtlama iddiası

Medya Ofisi, ateşkes kapsamında Gazze’ye girişine izin verilmesi gereken 69 bin yardım ve ticari tır ile yakıt tankerinden yalnızca 29 bin 603’ünün giriş yapabildiğini belirtti. Bu sayının, öngörülen toplamın yüzde 43’üne karşılık geldiği ifade edildi.

Açıklamada, günlük ortalama 257 yardım tırının Gazze’ye ulaştığı, oysa anlaşmaya göre her gün 600 yardım tırı ve 50 yakıt tankerinin giriş yapması gerektiği hatırlatıldı. Tıbbi malzeme, ağır ekipman ve barınma malzemelerinin girişinde de kısıtlamalar olduğu iddia edildi.

Gazze’deki yetkililer, uluslararası topluma ve ateşkese arabuluculuk eden ülkelere çağrıda bulunarak sivillerin korunması ve insani yardım akışının güvence altına alınması için baskı yapılmasını talep etti.

İsrail tarafından ise söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.