04 Şubat 2026 Çarşamba
Domenico Tedesco Marcos Leonardo'yu veto etti: İşte istediği o isim...

Domenico Tedesco Marcos Leonardo'yu veto etti: İşte istediği o isim...

Fenerbahçe, hücum hattına takviye arayışını sürdürüyor. Domenico Tedesco, Marcos Leonardo'yu veto ederken, Nunez transferini istiyor.

İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Domenico Tedesco Marcos Leonardo'yu veto etti: İşte istediği o isim...

En-Neysri'yi, Kante transferinde takas olarak kullanan Fenerbahçe'de forvet takviyesi bekleniyor.

1 10
Domenico Tedesco Marcos Leonardo'yu veto etti: İşte istediği o isim...

Sarı-lacivertli ekibe forvet transferi için menajerler tarafından oyuncular önerildi...

2 10
Domenico Tedesco Marcos Leonardo'yu veto etti: İşte istediği o isim...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Al Hilal forması giyen Marcos Leonardo'yu veto etti!

3 10
Domenico Tedesco Marcos Leonardo'yu veto etti: İşte istediği o isim...

Tedesco Nunez'i İstiyor

Teknik Direktör Tedesco, hücum hattına ısrarla 26 yaşındaki Darwin Nunez transferini istiyor.

4 10
Domenico Tedesco Marcos Leonardo'yu veto etti: İşte istediği o isim...

Benzema'nın devre arasında Al Hilal'e transferi bu süreci olumlu etkileyebilir.

5 10
Domenico Tedesco Marcos Leonardo'yu veto etti: İşte istediği o isim...

Darwin Nunez, Benzema'nın gerisinde kaldı ve takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Fransız futbolcunun, Nunez'in yerine as forvet olarak tercih edilmesi bekleniyor.

6 10
Domenico Tedesco Marcos Leonardo'yu veto etti: İşte istediği o isim...

Takımda Duran'ın da ayrılması gündemdeyken elde tek forvet yeni transfer Sidiki kaldı.

7 10
Domenico Tedesco Marcos Leonardo'yu veto etti: İşte istediği o isim...

Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna Kante, Sidiki, Musaba, Guendouzi ve Mert Günok'u katmıştı.

8 10
Domenico Tedesco Marcos Leonardo'yu veto etti: İşte istediği o isim...

Nunez'in Al-Hilal Performansı

Sezon başında Al-Hilal'e transfer olan Uruguaylı yıldız, bu sezon takımıyla 22 maça çıkarken 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

9 10
Domenico Tedesco Marcos Leonardo'yu veto etti: İşte istediği o isim...

26 yaşındaki Uruguaylı hücumcu, milli takımıyla da 36 maça çıktı ve 13 gol attı.

10 10
Kaynak: Spor Servisi
