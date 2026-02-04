En-Neysri’yi, Kante transferinde takas olarak kullanan Fenerbahçe’de forvet takviyesi bekleniyor.
Domenico Tedesco Marcos Leonardo'yu veto etti: İşte istediği o isim...
Fenerbahçe, hücum hattına takviye arayışını sürdürüyor. Domenico Tedesco, Marcos Leonardo’yu veto ederken, Nunez transferini istiyor.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Sarı-lacivertli ekibe forvet transferi için menajerler tarafından oyuncular önerildi...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Al Hilal forması giyen Marcos Leonardo'yu veto etti!
Tedesco Nunez'i İstiyor
Teknik Direktör Tedesco, hücum hattına ısrarla 26 yaşındaki Darwin Nunez transferini istiyor.
Benzema’nın devre arasında Al Hilal’e transferi bu süreci olumlu etkileyebilir.
Darwin Nunez, Benzema’nın gerisinde kaldı ve takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Fransız futbolcunun, Nunez'in yerine as forvet olarak tercih edilmesi bekleniyor.
Takımda Duran’ın da ayrılması gündemdeyken elde tek forvet yeni transfer Sidiki kaldı.
Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna Kante, Sidiki, Musaba, Guendouzi ve Mert Günok’u katmıştı.
Nunez'in Al-Hilal Performansı
Sezon başında Al-Hilal’e transfer olan Uruguaylı yıldız, bu sezon takımıyla 22 maça çıkarken 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
26 yaşındaki Uruguaylı hücumcu, milli takımıyla da 36 maça çıktı ve 13 gol attı.