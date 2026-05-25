Gaziantep'te adli makamlarca aranan şahısların adalete teslim edilmesine yönelik yürütülen kararlı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firari şahısların yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatıldı.
Yürütülen fiziki ve teknik takip neticesinde, "silahlı yağma" suçundan hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.Ü.'nün Nizip ilçesinde saklandığı adres tespit edildi. Belirlenen lokasyona operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, aranan şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Jandarma komutanlığındaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.Ü., çıkarıldığı adli makamlarca hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası yüzünden tutuklanarak cezaevine teslim edildi.