Merdan Yanardağ'a yönelik 'casusluk' soruşturması sonrası kayyum atanan TELE1 TMSF'ye devredilmişti. Kayyum sonrası gazetecilere maaşlarını geç ödeyen, onlarca gazetecinin ise işine son veren kayyım yönetimi reklam yapmak için kasanın ağzını açtı. Metrolarda yer alan reklam panolarında TELE1'in reklamları dönmeye başladı.

İBB Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Ekonomist Do. Dr. Oğuz Demir, kayyımın paraları gazetecilere değil de reklamlara harcamasına, "Çirkinliğin sonu yok değil mi?" diyerek tepki gösterdi.