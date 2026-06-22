TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Dünya Kupası başarısızlığı nedeniyle A Milli Takım'a yönelik yapılan eleştirilere cevap verdiği açıklamasında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e çağrıda bulunmasına, gazeteci Zafer Arapkirli canlı yayında sert tepki gösterdi.

'MEMLEKETİ REZİL ETTNİZ, İSTİFALARINIZI SUNACAĞINIZ YERDE ATAR GİDER YAPIYORSUNUZ'

Bir Gün TV'deki 'Medya Terapi' programında İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarını değerlendiren Arapkirli şunları söyledi:

"1. İbrahim Bey, Dünyanın hiçbir yerinde diyorsun da dünyanın her yerini nasıl takip ediyorsun çok merak ediyorum. Sanki bütün dünya basınını tanıyan bilen bir şahsiyetten bahsediyoruz.

2. Eleştirileri ahlak sınırları dışında nitelemek için hangi ahlakı çizgi alıyorsun onu da merak ediyorum. Eleştirmek neden ahlak dışılık olsun.

3. Hemen Adalet Bakanı'nı devreye sokmak ne demek! 'Susturun şunları' diyorsun. Az önce bütün hak arayanlara devletin baskısından ve onları susturma çabasından bahsettik ya Faşist tavırlar diye. Onun futbol alemindeki uzatısıdır. Eleştirmeyeceğiz Montella'yı, eleştirmeyeceğiz İbrahim Hacıosmanoğlu'nu... Yahu rezil ettiniz memleketi. Başınız önünüzde hiç ağzınızı açmadan istifalarınızı sunacağınız yerde bir de kalkıyorsunuz millete atar gider yapıyorsunuz. Bir de Akın Gürlek'e yağlama yapıp, mesaj veriyorsun. Hiç utanmadan değil mi...

Susun da son maçta ABD'yi yenin bari 'Bir maçı kazandık da ABD'ye gol attık.' deyin. 1 tane gol atamadınız. Planlar ortada. Bu planla herhangi bir başarı elde edemeyeceğiniz ortada. Tabii ki Montella'yı eleştireceğiz, tabii ki Arda'yı da Kerem'i de Hakan'ı da eleştireceğiz. Sizi de eleştireceğiz; bu memlekete gereksiz bir gaz verdiğiniz ve sonunda da hiçbir şey elde edemediğiniz için. Bari susun oturun, verin istifalarınızı dönüşte. Kim geliyorsa düzeltsin."

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU NE DEMİŞTİ?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu milli takım kampını takip eden basın mensuplarına bugün yaptığı açıklamanın bir kısmında şunları söylemişti:

"Ben buradan çok sevdiğim, değer verdiğim, beraber de İstanbul Başsavcılığı'nda çalıştığım Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanlığına görevlendirildi ve kendisinin de bu ülkeye üstün hizmetleri olacağına inanıyorum.

Ama elbette ki yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız.Kendisinden özellikle istirhamım; dünyadaki bütün örneklerine baksınlar, böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var? Ve bunlarla ilgili acilen kanuni bir düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum.”