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Kaynak: İHA

Osmaniyespor FK, deplasmanda karşılaştığı Yeni Mersin İdman Yurdu’nu Ömer Şişmanoğlu’nun 21. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi.

Karşılaşmanın ardından Osmaniye’ye dönmek üzere yola çıkan sarı-yeşilli ekibin takım otobüsü, taşlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu otobüsün camları kırılırken, şans eseri yaralanan olmadı. Saldırının ardından bir süre daha ilerleyen takım otobüsü, yol kenarına çekildi.



Kırılan cam parçalarının temizlenmesinin ardından kafile yoluna devam etti. Yaşanan saldırı anı ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.