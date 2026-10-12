Osmaniyespor FK, deplasmanda karşılaştığı Yeni Mersin İdman Yurdu’nu Ömer Şişmanoğlu’nun 21. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi.

Galibiyet sevinci yarıda kaldı: Kafile otobüsüne taşlı saldırı - Resim : 1

Karşılaşmanın ardından Osmaniye’ye dönmek üzere yola çıkan sarı-yeşilli ekibin takım otobüsü, taşlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu otobüsün camları kırılırken, şans eseri yaralanan olmadı. Saldırının ardından bir süre daha ilerleyen takım otobüsü, yol kenarına çekildi.

Trabzonsporlu futbolculara saldırı: Takım otobüsü...Trabzonsporlu futbolculara saldırı: Takım otobüsü...Spor

Galibiyet sevinci yarıda kaldı: Kafile otobüsüne taşlı saldırı - Resim : 3


Kırılan cam parçalarının temizlenmesinin ardından kafile yoluna devam etti. Yaşanan saldırı anı ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Galibiyet sevinci yarıda kaldı: Kafile otobüsüne taşlı saldırı - Resim : 4