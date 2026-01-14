Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray cephesi, Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Marmoush'la ilgileniyor.

Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Marmoush hakkında Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’dan açıklama geldi. Sarı-kırmızılıların ilgisi gündemdeyken konuşan Guardiola, oyuncunun takım için önemine vurgu yaptı.

İspanyol teknik adam, “Umarım Marmoush yakında geri döner ve Haaland’a dinlenme fırsatı verir. Çünkü Erling çok yoruldu.” ifadelerini kullanarak, Marmoush’u kadroda düşündüğünü net şekilde ortaya koydu.

MARMOUSH PERFORMANSI

Mısır'da muazzam işlere imza atan Marmoush, bu sezon Manchester City formasıyla beklentileri karşılayamadı; çıktığı 15 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.