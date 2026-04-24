Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaray’a verilen 1 milyon 460 bin TL para cezasını onadı.

TFF’nin açıklamasına göre sarı-kırmızılı kulübe, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle verilen toplam 1 milyon 460 bin TL’lik ceza oy birliğiyle onaylandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler’e de çeşitli ihlaller nedeniyle verilen toplam 370 bin TL para cezası onanırken, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılması gerekçesiyle verilen 110 bin TL’lik ceza 55 bin TL’ye düşürüldü.

Amed Sportif Faaliyetler’de futbolcu Mehmet Murat Uçar’a rakip oyuncuya yönelik ciddi faul nedeniyle verilen 2 maç men cezası ise 1 maça indirildi.

Erzurumspor FK’ye stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle verilen 310 bin TL para cezası da 200 bin TL’ye düşürüldü.