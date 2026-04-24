Yeniçağ Gazetesi
24 Nisan 2026 Cuma
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor: Sürpriz ortaya çıktı... Bedavaya geliyor

Galatasaray’ın, yerli oyuncu havuzunu güçlendirmek amacıyla Rusya’nın Orenburg takımında forma giyen Emircan Gürlük’ü transfer listesine aldığı öne sürüldü.

İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor: Sürpriz ortaya çıktı... Bedavaya geliyor - Resim: 1

Galatasaray’da gelecek sezon için transfer çalışmaları başlarken, teknik heyet ve yönetimin yerli oyuncu havuzunu genişletmeyi hedeflediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı ekibin bu doğrultuda yaptığı araştırmalar kapsamında sürpriz bir isme yöneldiği öne sürüldü.

HT Spor’da yer alan habere göre Galatasaray, Rusya’nın Orenburg takımında forma giyen Türk futbolcu Emircan Gürlük’ü transfer gündemine aldı.

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Emircan Gürlük, daha sonra Altınordu’ya transfer olmuş ve İzmir ekibinde profesyonel kariyerine adım atmıştı.

Genç oyuncu, 2023 yılında 1.2 milyon euro bonservis bedeliyle Orenburg’a imza atmıştı.

Sarı-kırmızılıların, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kadrosuna katarak UEFA listesi için hem kulüp hem de yerli oyuncu kontenjanı açısından avantaj sağlamayı hedeflediği ifade edildi.

SEZON KARNESİ

Sezon sonunda Rus kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Emircan Gürlük, bu sezon 25 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

MİLLİ TAKIM KARNESİ

Ümit Milli Takım'ın da formasını terleten Emircan, bu süreçte 9 resmi maça çıktı.

8 8
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro