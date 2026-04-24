Galatasaray’da gelecek sezon için transfer çalışmaları başlarken, teknik heyet ve yönetimin yerli oyuncu havuzunu genişletmeyi hedeflediği öğrenildi.
Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor: Sürpriz ortaya çıktı... Bedavaya geliyor
Galatasaray’ın, yerli oyuncu havuzunu güçlendirmek amacıyla Rusya’nın Orenburg takımında forma giyen Emircan Gürlük’ü transfer listesine aldığı öne sürüldü.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Sarı-kırmızılı ekibin bu doğrultuda yaptığı araştırmalar kapsamında sürpriz bir isme yöneldiği öne sürüldü.
HT Spor’da yer alan habere göre Galatasaray, Rusya’nın Orenburg takımında forma giyen Türk futbolcu Emircan Gürlük’ü transfer gündemine aldı.
Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Emircan Gürlük, daha sonra Altınordu’ya transfer olmuş ve İzmir ekibinde profesyonel kariyerine adım atmıştı.
Genç oyuncu, 2023 yılında 1.2 milyon euro bonservis bedeliyle Orenburg’a imza atmıştı.
Sarı-kırmızılıların, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kadrosuna katarak UEFA listesi için hem kulüp hem de yerli oyuncu kontenjanı açısından avantaj sağlamayı hedeflediği ifade edildi.
SEZON KARNESİ
Sezon sonunda Rus kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Emircan Gürlük, bu sezon 25 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
MİLLİ TAKIM KARNESİ
Ümit Milli Takım'ın da formasını terleten Emircan, bu süreçte 9 resmi maça çıktı.