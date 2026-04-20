Galatasaray çok konuşulan bir transfere imza atarak sezon başında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır için yeni bir hamle hazırlığında.

AVRUPA DEVLERİYLE ANILIYOR

Bu sezon gösterdiği istikrarlı performansla takımın başarılı formunda büyük pay sahibi olan Uğurcan Çakır şimdiden Avrupa devleriyle anılmaya başladı.

GALATASARAY YÖNETİMİNDEN UĞURCAN KARARI

Bu doğrultuda harekete geçen sarı kırmızılı yönetimin Uğurcan'ın performansını ödüllendirmeye karar verdiği iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray yönetimi Uğurcan Çakır'ın maaşında ciddi bir zam yapmaya hazırlanıyor.

YÜZDE 100 ZAM YAPILACAK

Yıllık 110 milyon TL garanti ücret alan 30 yaşındaki milli kaleci için Galatasaray'ın belirlediği zam oranı ise dudak uçuklatıyor.

Başkan Dursun Özbek'in Uğurcan Çakır'ın maaşında yüzde 100 zam yapılmasını uygun gördüğü ve sezon sonunda bu doğrultuda resmi adımların atılacağı kaydedildi.

UĞURCAN ÇAKIR'IN GALATASARAY PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 36 maça çıkan Uğurcan Çakır kalesinde 39 gol görürken 11 maçta gol yemedi.