Süper Lig’e veda eden Fatih Karagümrük, yeni sezon kadro çalışmalarına hızlı başladı.

Kırmızı siyahlı ekip, daha önce de formasını giyen kaleci Batuhan Şen’i yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

BATUHAN İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki file bekçisiyle 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Karagümrük açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kulübümüz, Galatasaray altyapısından yetişen ve geride bıraktığımız sezon Galatasaray’da oynayan kaleci Batuhan Şen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.”

ESKİ TAKIMINA GERİ DÖNDÜ

Batuhan Şen, daha önce 2022-2023 sezonunda Fatih Karagümrük forması giymişti. Kariyerinde Kocaelispor ve Gaziantep FK gibi kulüplerde de görev alan tecrübeli kaleci alt yaş kategorilerinde milli takım forması da giymişti.