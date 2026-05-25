Süper Lig’e veda eden Fatih Karagümrük, yeni sezon kadro çalışmalarına hızlı başladı.
Kırmızı siyahlı ekip, daha önce de formasını giyen kaleci Batuhan Şen’i yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.
BATUHAN İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki file bekçisiyle 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Karagümrük açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Kulübümüz, Galatasaray altyapısından yetişen ve geride bıraktığımız sezon Galatasaray’da oynayan kaleci Batuhan Şen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.”
ESKİ TAKIMINA GERİ DÖNDÜ
Batuhan Şen, daha önce 2022-2023 sezonunda Fatih Karagümrük forması giymişti. Kariyerinde Kocaelispor ve Gaziantep FK gibi kulüplerde de görev alan tecrübeli kaleci alt yaş kategorilerinde milli takım forması da giymişti.