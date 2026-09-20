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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Türk Deniz Kuvvetleri, Mavi Vatan sınırlarında gövde gösterisine hazırlanıyor. Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’i kapsayan dört denizde 20-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı başladı. Eş zamanlı yürütülen dev faaliyetlerde kuvvetler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve çoklu tehdit ortamında karar alma kabiliyetlerinin sınanması hedefleniyor.

YUNAN BASININDA "ALARM" ÇIĞLIĞI

Türk donanmasının dev tatbikatı komşu Yunanistan’da geniş hareketliliğe yol açtı. Yunan haber sitesi Greek City Times, gelişmeyi "Yunanistan alarmda" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde, Yunan askeri makamlarının Türk Deniz Kuvvetleri’nin sahadaki tüm faaliyetlerini anbean yakından takip ettiği vurgulandı.

TCG ANADOLU DOĞU AKDENİZ’DE SAHNEYE ÇIKIYOR

Tatbikatın en kritik aşamalarından biri, 24 Eylül’de Doğu Akdeniz’de düzenlenecek olan Seçkin Gözlemci Günü olacak. Bu kapsamdaki tüm faaliyetler Türkiye’nin amfibi hücum gemisi TCG Anadolu üzerinde gerçekleştirilecek. Greek City Times, TCG Anadolu’nun tatbikattaki rolüne dikkat çekerek, geminin Türkiye’nin kıyılarının ötesinde operasyon yürütme kapasitesini sergileyeceğini ve Doğu Akdeniz’deki varlığının Atina tarafından tedirginlikle izlendiğini aktardı.

DENİZALTILAR VE GÖZETLEME UNSURLARI GÖREVDE

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı’nın (GEETHA) Türk filosunun hareketlerini adım adım takip etmek için özel önlemler aldığı öne sürüldü. Yunan basınının iddiasına göre Atina yönetimi; Ege’deki kritik noktalara deniz unsurları, denizaltılar ve gözetleme araçları konuşlandırırken bölgedeki Yunan birliklerini de alarm durumuna geçirdi.

Haberde ayrıca iki ülke arasında Ege’deki deniz yetki alanları, Yunan adalarının silahlandırılması ve Türkiye’nin "Mavi Vatan" vizyonu üzerindeki görüş ayrılıklarına dikkat çekilerek tatbikatın Atina üzerindeki baskıyı artırdığı kaydedildi.