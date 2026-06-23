Nijeryalı futbolcu, Galatasaray’da forma giymekten duyduğu memnuniyeti daha önce dile getirdiğini ve kulüpten ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını hatırlattı.
Galatasaray'da Osimhen fırtınası dinmiyor: "Çok özledim"
Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen, sarı-kırmızılı ekibin hedefleri ve Türk futbolunun uluslararası alandaki konumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.Kaynak: Diğer
Yeni sezon için şimdiden hazırlandığını belirten Osimhen, hem Süper Lig’de hem de Avrupa kupalarında daha güçlü bir performans sergileyeceklerini söyledi.
Galatasaray’ın hem lig hem de Avrupa hedefleri doğrultusunda önemli yatırımlar yaptığını vurgulayan golcü oyuncu, kadro kalitesine dikkat çekti.
Takımın geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde ortaya koyduğu performansın bu seviyeyi kanıtladığını ifade eden Osimhen, yeni sezonda Avrupa’da daha iddialı bir Galatasaray izleteceklerini belirtti.
Açıklamalarında sarı-kırmızılı kulübün uluslararası sahnede daha fazla öne çıkacağına inandığını belirten Osimhen, yeni sezon hedeflerine dikkat çekti.“Türk Ligi’ni yıllardır dünyaya tanıtıyoruz. Ülkeyi de ligi de fark edilir hale getiriyoruz."
"Gelecek sezon daha da iyi olup Galatasaray’ı daha iyi temsil edeceğiz. Biz en iyisiyiz. Bunu defalarca söyledik. Ve gelecek sezon da aynı açlıkla geri geleceğiz. Takımımı, taraftarlarımı çok özledim. Dünyanın en iyi atmosferi bizim stadımızda. Gelip görebilirsiniz. Bunu herkes söylüyor.”