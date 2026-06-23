Galatasaray'da Osimhen fırtınası dinmiyor: "Çok özledim"

"Gelecek sezon daha da iyi olup Galatasaray’ı daha iyi temsil edeceğiz. Biz en iyisiyiz. Bunu defalarca söyledik. Ve gelecek sezon da aynı açlıkla geri geleceğiz. Takımımı, taraftarlarımı çok özledim. Dünyanın en iyi atmosferi bizim stadımızda. Gelip görebilirsiniz. Bunu herkes söylüyor.”