Galatasaray’da mevcut başkan Dursun Özbek Olağan Seçimli Genel Kurul'a tek aday olarak girerek görev süresini uzatmaya hazırlanıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; yeni yönetim kurulu kadrosunu belirleyen Dursun Özbek listesini Divan Kurulu'na sundu.
YÖNETİM LİSTESİ BELLİ OLDU
Özbek’in sunduğu listede asil üyeler Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mert Çetinkaya, Mehmet Cibara, Abdullah Kavukcu, Burak Kutluğ, Fatih Demircan ve Özen Kuzu’dan oluştu.
Yedek listede ise Bora Bahçetepe, Ozan Yurtsever, Emir Aral, Tanur Yılmaz ve Ömer Sarıgül yer aldı.
DURSUN ÖZBEK SEÇİMDE TEK ADAY
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Özbek dışında adaylık başvurusu yapılmadığını açıkladı.
Böylece seçim süreci tamamlanırken Dursun Özbek’in seçime tek aday olarak gireceği kesinleşti.
SEÇİM NE ZAMAN?
Galatasaray’da olağan seçimli genel kurulun ilk toplantısı 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda yapılacak.
Yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 23 Mayıs 2026 tarihinde aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.