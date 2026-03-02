Sarı-kırmızılılar, grupta RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile mücadele ediyor. Format uyarınca dört rakiple eşleşen Galatasaray, açılışta RAMS Başakşehir'i 1-0, ikinci maçta Fethiyespor'u 2-1, üçüncü haftada ise İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Zirvede yer alan ekip, Alanyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılarak grupta namağlup kalmayı amaçlıyor.

Corendon Alanyaspor grup ikinciliğinde 7 puan topladı.

Teknik direktör Okan Buruk'un, yoğun fikstür nedeniyle rotasyona yönelmesi muhtemel görünüyor. Az forma şansı bulan oyunculara süre verilmesi bekleniyor.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 9 maçta yenilgi yüzü görmedi. En son 29 Şubat 2024'te evinde Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, ardından 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu dönemde 22 gol atıp 7 gol yedi.Son 5 resmi maçta kalesinde 9 gol gören Galatasaray, en son Çaykur Rizespor deplasmanında (3-0) gol yememişti. Ardından ligde 3, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç oynadı; Eyüpspor ve Alanyaspor'dan birer, Konyaspor'dan 2, Juventus'tan 2 gol yedi.

Alanyaspor ile üst üste ikinci resmi randevu olacak. Geçen hafta sonu Süper Lig'de evinde rakibini 3-1 yenen Galatasaray, Alanyaspor karşısında son 8 maçı kazandı. 17 Ocak 2023'teki Türkiye Kupası karşılaşmasından beri 7 Süper Lig maçında da galip gelen sarı-kırmızılılar, bu süreçte 21 gol atıp 4 gol yedi.