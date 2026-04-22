Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ne karşı oynadığı çeyrek final maçını 2-0 kaybederek elendi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelede 51'inci dakikada Fıratcan Üzüm'ün golüyle öne geçen Gençlerbirliği 83'te ise Günay'ın büyük hatasını değerlendiren Adama Traore ile farkı ikiye çıkarıp galibiyete ulaştı.

GALATASARAY TARAFTARLARI GÜNAY'A YOĞUN TEPKİ GÖSTERDİ

Rams Park'ta yenilen ikinci golün ardından taraftarlar hatası nedeniyle tecrübeli kaleci Günay Güvenç'e yoğun tepki gösterdi.

GÖZYAŞLARIYLA SAHADAN AYRILDI

Son dakikalarda top her ayağına geldiğinde taraftarların ıslık protestosuna maruz kalan Günay maç sonu sahadan ayrılırken gözyaşlarını tutamadı. Takım arkadaşları Günay'ı teselli etti. Kameralara yansıyan o anlar sosyal medyada gündem oldu.