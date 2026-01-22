Galatasaray kış döneminin ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Sarı Kırmızılılar bir süredir Napoli ile yaptığı transfer görüşmelerinde mutlu sona ulaştı.

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag maçının ardından resmiyet kazanması beklenen transferle ilgili müjdeli haberi İtalyan gazeteci Fabrizio Romano verdi.

GALATASARAY NAPOLI İLE ANLAŞMAYA VARDI

Romano'nun haberine göre; Galatasaray 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 30 milyon Euro zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla birlikte Noa Lang'ın transferinde Napoli ile anlaşmaya vardı.

NOA LANG BU GECE İSTANBUL'DA OLACAK

Noa Lang'ın bu gece İstanbul'a gelmesinin beklendiği kaydedildi.