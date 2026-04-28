Galatasaray MCT Technic, 33 yaşındaki tecrübeli oyun kurucu Will Cummings ile yollarını ayırdı.

GALATASARAY AYRILIĞI DUYURDU

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2024-2025 sezonunda Galatasaray Erkek Basketbol Takımı kadrosuna dahil olan ve geçtiğimiz sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan takımımızın da önemli bir parçası olan Will Cummings ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sarı kırmızılı formamız altında geçirdiği süre boyunca gösterdiği mücadele ve verdiği emekler için kendisine teşekkür ediyor, profesyonel kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz.