Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid'i ağırlamaya hazırlanıyor.

GALATASARAY VE ATLETICO MADRID'DEN ORTAK PAYLAŞIM

Rams Park'ta yarın 20:45'te oynanacak Galatasaray-Atletico Madrid maçı öncesi iki kulüpten de sosyal medyada futbolseverlerin beğenisini toplayan samimi bir paylaşım geldi.

'İKİ TAKIM, BİR SİHİRBAZ ARDA TURAN'

Galatasaray ile Atletico Madrid resmi sosyal medya hesaplarından yapılan ortak paylaşımda; Arda Turan görselleriylebirlikte "İki takım, bir sihirbaz. Arda Turan" ifadeleri kullandı.