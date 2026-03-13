Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Fred, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

“ÇOK ZOR BİR DURUM”

Son haftalardaki performans düşüşüne değinen Fred, yaşanan durumu anlamakta güçlük çektiklerini söyledi:

"Gerçekten çok zor bir durum. Açıklanamaz bir süreçten geçiyoruz. Çok iyi çalışıyoruz ama son maçlarda istediklerimizi sahaya yansıtamıyoruz. Zorlanıyoruz. 3 puan almak istiyorduk ama basit goller yedik."

“HAVLU ATAMAYIZ”

Sonucun kendileri için kabul edilemez olduğunu belirten deneyimli futbolcu, mücadeleyi bırakmayacaklarını vurguladı:

"Bizim için sonucu kabul etmek zor ama asla havlu atamayız. Çalışmalarımıza en iyi şekilde devam etmeliyiz. Yeni yılı iyi açtık ama sonrasında performans düşüklüğü yaşadık."

“DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİZ”

Taraftarlara mesaj gönderen Fred, takımın yeniden toparlanacağına inandığını söyledi:

"En iyimizi sahaya yansıtmalıyız. Bugün normal seviyemizin altındaydık. Taraftarımız şunu bilsin, daha güçlü döneceğiz."

“PES EDEMEYİZ”

Brezilyalı futbolcu sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Her zaman sonuna kadar savaşmalıyız ve elimizden geleni yapmalıyız. Pes edemeyiz. Daha iyi olmalıyız. Durum kolay değil ama savaşmaya devam edeceğiz ve bir sonraki maçtan itibaren işleri yoluna koymak için elimizden geleni yapacağız."