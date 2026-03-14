OLAYLAR

1489 - Kıbrıs Krallığı'nın Kraliçesi Catherine Cornaro, Ada'yı Venedik Cumhuriyeti'ne sattı.

1794 - Eli Whitney, pamuk ayrıştırma makinesinin patentini aldı.

1827 - II. Mahmut döneminde, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane kuruldu.

1919 - Tıp Bayramı ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin kuruluş yıldönümü; Hikmet Boran önderliğinde, tıp camiasının emperyalist güçlerin karşısına resmen çıkışı nedeniyle bugün Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır.

1919 - Yunanların İzmir'e çıkarma planı, İngiltere Başbakanı Lloyd George, Fransa Başbakanı Georges Clemenceau, İtalya Başbakanı Vittorio Emanuele Orlando ve ABD Başkanı Woodrow Wilson tarafından kabul edildi.

1923 - Gençlerbirliği Spor Kulübü Ankara'da kuruldu.

1939 - Slovakya Cumhuriyeti ve Karpatlar Ukraynası, Nazi Almanyasının baskısı altında Çekoslovakya'dan bağımsızlıklarını ilan etti.

1939 - Hatay Meclisi, Türk lirası'nı resmi para olarak kabul etti.

1951 - Kore Savaşı: Birleşmiş Milletler Kuvvetleri, Seul'ü geri aldı.

1953 - Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Stalin'in ölümü üzerine yerine getirilen Malenkov, görevini 8 gün sonra Kruşçev'e devretti.

1958 - ABD, Küba'daki Batista rejimine ambargo uygulamaya başladı.

1964 - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Barış Gücü'nün Kıbrıs'a gitmesini kararlaştırdı.

1980 - ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri nakliye uçağı, İncirlik Hava Üssü'ne iniş yaparken düştü. 18 ABD askeri öldü.

1983 - Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin kurulmasını öngören yasa tasarısı, Danışma Meclisi'nde kabul edildi.

1998 - İran'da Richter ölçeğine göre 6,9 büyüklüğünde deprem oldu.

1998 - YÖK, başörtüsü takmanın ve taktırmanın suç olduğunu açıkladı.

2000 - Naim Süleymanoğlu, Ankara'da devam ettiği idmanlarda koparmada 145 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.

2003 - Türkiye'nin 59'uncu Hükümeti, Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında kuruldu.

2008 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.

DOĞUMLAR

1627 - Roelant Roghman, Hollandalı Hollanda Altın Çağı ressamı, çizimcisi ve oymacısı (ö. 1692)

1641 - Hyeonjong, Joseon Krallığı'nın 18. kralı (ö. 1674)

1681 - Georg Philipp Telemann, Alman besteci (ö. 1767)

1692 - Peter Van Musschenbroek, Hollandalı bilim insanı (ö. 1761)

1726 - Esma Sultan, III. Ahmed'in kızı (ö. 1788)

1742 - Ağa Muhammed Han Kaçar, İran Şahı ve Kaçar Hanedanı'nın kurucusu (ö. 1797)

1804 - Johann Strauss I, Avusturyalı besteci (ö. 1849)

1820 - II. Vittorio Emanuele, Sardinya Krallığı'nın Kralı (ö. 1878)

1821 - Jens Jacob Asmussen Worsaae, Danimarkalı arkeolog ve tarihöncesici (ö. 1885)

1827 - George Frederick Bodley, Britanyalı mimar (ö. 1907)

1835 - Giovanni Schiaparelli, İtalyan astronom (ö. 1910)

1836 - Jules Joseph Lefebvre, Fransız portre ressamı (ö. 1911)

1844 - I. Umberto, İtalya Kralı (ö. 1900)

1847 - Castro Alves, Brezilyalı şair (ö. 1871)

1853 - Ferdinand Hodler, İsviçreli ressam (ö. 1918)

1854 - Paul Ehrlich, Alman bilim insanı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1915)

1854 - Thomas R. Marshall, ABD'nin 28. Başkan Yardımcısı (ö. 1925)

1854 - Alexandru Macedonski, Rumen şair, romancı, oyun yazarı ve edebiyat eleştirmeni (ö. 1920)

1859 - Leonardo Bistolfi, İtalyan heykeltıraş (ö. 1933)

1874 - Anton Philips, Hollanda'da Philips Electronics'in kurucusu (ö. 1951)

1876 - Lev Berg, Rus coğrafyacı, biyolog ve ihtiyolog (ö. 1950)

1879 - Albert Einstein, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1955)

1882 - Wacław Sierpiński, Polonyalı matematikçi (ö. 1969)

1886 - Firmin Lambot, Belçikalı bisiklet yarışçısı (ö. 1964)

1887 - Abdülhak Şinasi Hisar, Türk romancı ve yazar (ö. 1967)

1894 - Vladimir Triandafillov, Sovyet komutan ve teorisyen (ö. 1931)

1903 - Mustafa Barzani, Kürt politikacı (ö. 1979)

1905 - Raymond Aron, Fransız sosyolog ve filozof (ö. 1983)

1906 - Fazıl Küçük, Kıbrıslı Türk politikacı ve gazeteci (ö. 1984)

1906 - Ulvi Cemal Erkin, Türk besteci (ö. 1972)

1908 - Maurice Merleau-Ponty, Fransız filozof (ö. 1961)

1911 - Akira Yoshizawa, Japonlu origami uzmanı (ö. 2005)

1912 - Cliff Bastin, İngiliz eski millî futbolcu (ö. 1991)

1914 - Ali Tanrıyar, Türk hekim, siyasetçi ve spor adamı (ö. 2017)

1920 - Memduh Ün, Türk yönetmen (ö. 2015)

1923 - Diane Arbus, Amerikalı fotoğraf sanatçısıdır (ö. 1971)

1925 - Tarık Minkari, Türk cerrah ve yazar (ö. 2010)

1926 - Neriman Altındağ Tüfekçi, Türk Halk Müziği solisti ve ilk kadın şefi (ö. 2009)

1928 - Frank Borman, ABD'li test pilotu, iş adamı, çiftlik sahibi ve NASA astronotu

1929 - Bob Goalby, Amerikalı profesyonel golfçü (ö. 2022)

1933 - Michael Caine, İngiliz oyuncu ve Akademi Ödülü sahibi

1933 - Quincy Jones, Amerikalı orkestra şefi, besteci, müzisyen ve yapımcı (ö. 2024)

1934 - Eugene Cernan, Amerikalı eski deniz ve hava subayı, savaş pilotu ve NASA astronotu (ö. 2017)

1934 - Leonid İvanoviç Rogozov, Sovyet tıp doktoru (ö. 2000)

1934 - Manuel Piñeiro, Kübalı istihbaratçı ve politikacı (ö. 1998)

1938 - Şerafettin Elçi, Türk hukukçu ve siyasetçi (ö. 2012)

1938 - Árpád Orbán, Macar olimpiyat şampiyonu futbolcu (ö. 2008)

1940 - Durul Gence, Türk caz müzisyeni ve orkestra şefi

1940 - Metin Altıok, Türk şair ve ressam (ö. 1993)

1941 - Wolfgang Petersen, Alman film yönetmeni

1942 - Emin Çölaşan, Türk gazeteci ve yazar

1942 - Rita Tushingham, İngiliz aktris

1944 - Boris Brott, Kanadalı orkestra şefi, müzisyen, besteci ve motivasyon konuşmacısı (ö. 2022)

1945 - Michael Martin Murphey, Amerikalı bir şarkıcı-söz yazarıdır

1946 - Wes Unseld, Amerikalı eski basketbol oyuncusudur (ö. 2020)

1947 - Jona Lewie, İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen

1948 - Billy Crystal, Galli sinema oyuncusu

1948 - Theo Jansen, Hollandalı sanatçı

1950 - Rick Dees, İngiliz aktör

1950 - Ahmet Kamil Erozan, Türk siyasetçi

1952 - Sheila Abdus-Salaam, Amerikalı yargıç ve hukukçu (ö. 2017)

1952 - Mehmet Güçlü, Türk güreşçi

1957 - Franco Frattini, İtalyan siyasetçi (ö. 2022)

1958 - II. Albert, Monako Prensliği'nin hükümdarı ve Grimaldi prenslik hanedanının başı

1961 - Mike Lazaridis, Kanadalı iş insanıdır

1965 - Aamir Khan, Hint oyuncu

1967 - Gürdal Tosun, Türk tiyatro sanatçısı (ö. 2000)

1968

Megan Follows, Kanadalı-Amerikalı oyuncu

Jan Sosniok, Alman oyuncu

1969 - Sinan Oğan, Türk stratejik araştırmacı ve siyasetçi

1972 - Kaan Dobra, Polonya asıllı Türk futbolcu

1974 - Santino Marella, Kanadalı profesyonel güreşçi

1975 - Steve Harper, İngiliz futbolcudur

1977 - Naoki Matsuda, Japon eski millî futbolcudur (ö. 2011)

1979 - Nicolas Anelka, Fransız futbolcu

1979 - Chris Klein, ABD'li bir oyuncu

1979 - Sead Ramoviç, Eski Bosnalı millî kaleci

1980 - Bayhan, Türk şarkıcı ve oyuncu

1982 - François Sterchele, Belçikalı futbolcu (ö. 2008)

1983 - Johnny Flynn, İngiliz oyuncu ve şarkıcı

1985 - Eva Angelina, Amerikalı porno yıldızı

1986 - Jamie Bell, İngiliz oyuncu

1988 - Sasha Grey, Amerikalı porno yıldızı

1988 - Stephen Curry, Amerikalı basketbolcu

1989 - Colby O'Donis, Porto Riko asıllı Amerikalı R&B ve pop şarkıcısı

1990 - Joe Allen, Galli millî futbolcudur

1990 - Kolbeinn Sigþórsson, İzlandalı futbolcu

1991 - Emir Bekrić, Sırp engelli atleti

1992 - Ami Sugita, Japon millî futbolcu

1992 - Mardik Mardikyan, Suriyeli milli futbolcu

1994 - Ansel Elgort, Amerikalı aktör ve şarkıcı

1996 - Mustafa Batuhan Altıntaş, Türk futbolcu

1997 - Simone Biles, Amerikalı jimnastikçi

1997 - Alfred Garcia, İspanyol şarkıcı

1998 - Neslican Tay, Türk kanser aktivisti (ö. 2019)

1999 - Sheldon Riley, Avustralyalı şarkıcı

2008 - Abby Ryder Fortson, Amerikalı oyuncu



ÖLÜMLER

1457 - İmparator Jingtai, Çin'in Ming Hanedanı'nın yedinci imparatoru (d. 1428)

1471 - Thomas Malory, İngiliz yazar (d. 1415)

1571 - János Zsigmond Zápolya, 1540-1571 arası Transilvanya ve Macaristan Kralı (d. 1540)

1604 - Kınalızade Hasan Çelebi, Osmanlı fıkıh ve kelâm alimi (d. 1546)

1632 - Tokugawa Hidetada, Tokugawa Hanedanlığı'nın 2. şogunu (d. 1579)

1698 - Claes Rålamb, İsveçli bir devlet adamıydı (d. 1622)

1703 - Robert Hooke, İngiliz bilim insanı (d. 1635)

1791 - Johann Salomo Semler, Alman protestan teolog (d. 1725)

1823 - Charles-François du Périer Dumouriez, Fransız generali (d. 1739)

1854 - Yekaterina Vladimirovna Apraksina, Rus soylu (d. 1770)

1883 - Karl Marx, Alman filozof ve ekonomist (d. 1818)

1932 - George Eastman, Amerikalı mucit ve sanayici (Kodak Şirketi) (d. 1854)

1932 - Frederick Jackson Turner, Amerikalı bir tarihçiydi (d. 1861)

1938 - Aleksey Rıkov, Bolşevik devrimci (d. 1881)

1940 - Gabriele Possanner, Avusturyalı hekim (d. 1860)

1944 - Katharine Elizabeth Dopp, Amerikalı eğitimci ve yazar (d. 1863)

1946 - Werner von Blomberg, Nazi Almanyası'nın Savunma Bakanı d. 1878)

1953 - Klement Gottwald, Çek devlet adamı ve gazeteci d. 1896)

1955 - Şamran Hanım, Türk besteci ve kanto sanatçısı (d. 1870)

1959 - Faik Ahmet Barutçu, Türk siyasetçi (d. 1894)

1968 - Josef Harpe, I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı sırasında Alman Generaloberst (d. 1887)

1975 - Susan Hayward, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1917)

1978 - Aziz Basmacı, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1912)

1995 - William Alfred Fowler, Amerikalı filozof (d. 1911)

1997 - Jurek Becker, Polonya doğumlu Alman yazar, film senaristi ve Doğu Alman muhalif (d. 1937)

1997 - Fred Zinnemann, Avusturya asıllı Amerikalı film yönetmeni (d. 1907)

2006 - Lennart Meri, Estonyalı yazar ve film yönetmeni (Estonya'nın 2. Cumhurbaşkanı) (d. 1929)

2007 - Sa'dun Hammadi, Saddam Hüseyin'in devlet başkanlığı dönemindeki eski Irak başbakanı (d. 1930)

2010 - Peter Graves, Amerikalı aktör (Görevimiz Tehlike) (d. 1926)

2011 - Jülide Gülizar, Türk sunucu, yazar, eğitmen ve TRT'nin ve Türkiye'nin ilk haber spikerlerinden (d. 1929)

2012 - Ċensu Tabone, Maltalı siyasetçi (d. 1913)

2013 - Jack Greene, Amerikalı country müzik sanatçısı (d. 1930)

2014 - İlhan Feyman, Türk caz müzisyeni ve trompetçi (d. 1930)

2016 - Peter Maxwell Davies, Britanyalı opera ve batı klasik müzik bestecisi ve orkestra şefi (d. 1934)

2017 - Luigi Pascale, İtalyan uçak tasarımcısı ve mühendis (d. 1923)

2018 - Halit Deringör, Türk futbolcu ve spor yazarı (d. 1922)

2018 - Marielle Franco, Brezilyalı aktivist ve siyasetçi (d. 1979)

2018 - Stephen Hawking, İngiliz fizikçi, evrenbilimci, astronom, teorisyen ve yazar (d. 1942)

2018 - Liam O'Flynn, İrlandalı folk müzisyenidir (d. 1945)

2019 - Kurt Armbruster, İsviçreli eski futbolcudur (d. 1934)

2019 - Birch Bayh, Amerikalı siyasetçi (d. 1928)

2019 - Godfried Danneels, Belçikalı Roma Katolik kardinal ve piskopos (d. 1933)

2019 - Pat Laffan, İrlandalı oyuncu (d. 1939)

2019 - Ralph Metzner, Alman asıllı Amerikalı psikolog ve yazar (d. 1936)

2019 - Charlie Whiting, Formula 1 Teknik Departmanı başkanı (d. 1952)

2020 - Gustavo Bebianno, Brezilyalı hukukçu ve siyasetçi (d. 1964)

2020 - Mübaşir Hasan, Pakistanlı sosyalist görüşlü siyasetçi ve mühendis (d. 1922)

2020 - Eva Pilarová, Çek pop, caz müziği şarkıcısı, şarkıcı ve söz yazarı (d. 1939)

2020 - Genesis P-Orridge, İngiliz şarkıcı, söz yazarı, müzisyen, şair, performans sanatçısı ve okültist (d. 1950)

2020 - Piero Schlesinger, bir İtalyan hukukçu, bankacı, avukat ve akademisyen (d. 1930)

2020 - Nihal Yeğinobalı, Türk yazar ve çevirmen (d. 1927)

2021 - Aurora Cornu, Romanya doğumlu Fransız aktris, yazar, film yönetmeni ve çevirmen (d. 1931)

2021 - Henry Darrow, Amerikalı karakter oyuncusu (d. 1933)

2021 - Thione Seck, Senegalli şarkıcı ve söz yazarı (d. 1955)

2022 - Scot Hall, profesyonel güreşçidir (d. 1958)

2022 - Anil Joshiyara, Hint siyasetçi ve hekim (d. 1952)

2023 - Bobby Caldwell, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen (d. 1951)

2023 - Louisette Dussault, Kanadalı aktris ve yazar (d. 1940)

2023 - Antonina Uccello, Amerikalı eski siyasetçi (d. 1922)

2025 - Dag Solstad, Norveçli yazar (d. 1941)

2025 - Gülümser Gülhan, Türk oyuncu (d. 1946)

2025 - Claude Dhinnin, Fransız siyasetçi (d. 1934)

2025 - Alan Simpson, Amerikalı eski asker ve siyasetçi (d. 1931)

2025 - Zeki Ünal, Türk siyasetçi (d. 1940)