Fransa'dan bisikletleriyle yola çıkarak dünya turuna başlayan 66 yaşındaki Patrik ve Cothezime Le Saux çiftinin uzun yolculuktaki duraklarından biri Konya'nın Karapınar ilçesi oldu. 17 Nisan'da yolculuğa adım atan ve İtalya ile Yunanistan gibi ülkeleri geride bırakan çift, Türkiye'de Fethiye, Alanya ve Konya başta olmak üzere birçok kenti ziyaret etti.

"GÜNLÜK ORTALAMA 70 İLA 80 KİLOMETRE YOL YAPIYORUZ"

Yaklaşık 50 yıldır bisiklet tutkunu olduğunu belirten Patrik Le Saux, bu seyahatleri sadece bir gezi olarak değil, farklı kültürleri tanıma fırsatı olarak gördüklerini dile getirdi. Yolculuk boyunca yaşadıkları deneyimleri aktaran Le Saux, şu ifadeleri kullandı:

"Bisikletle yolculuk yapmak bize özgürlük hissi veriyor. Gittiğimiz ülkelerde insanlarla tanışıyor, onların yaşamlarını ve kültürlerini yakından görme fırsatı buluyoruz. Bu bizim için çok değerli bir deneyim. Şu ana kadar yaklaşık bin 800 kilometre pedal çevirdik. Günlük ortalama 70 ila 80 kilometre yol yapıyoruz. Türkiye'nin doğası gerçekten güze, insanları çok sıcak ve yardımsever, yol boyunca durduğumuz yerlerde bize sürekli ikramlarda bulunuyorlar. Bu misafirperverliği birçok ülkede görmek mümkün değil."

SÜRÜCÜLERİN SAYGISINDAN MEMNUN KALDILAR

Türk sürücülerin trafikte bisikletlilere karşı oldukça saygılı davrandığını vurgulayan Le Saux, Türkiye'de geçirdikleri günlerden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Karapınar ilçesinde de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Fransız çift, Türkiye'nin farklı şehirlerini keşfetmek üzere yolculuklarına devam edeceklerini belirtti.