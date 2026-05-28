Küresel hanehalkı borçluluğu 2026 itibarıyla artışını sürdürerek 65,3 trilyon dolara ulaştı. Toplam borcun yarıdan fazlası ABD ve Çin’de yoğunlaşırken, Türkiye’nin sıralamadaki konumu dikkat çekti.
Dünya borç haritası açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Küresel hanehalkı borcu 65,3 trilyon dolara ulaştı. ABD ve Çin toplam listenin yarısından fazlasını domine ederken Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti. Peki ülkeler neden bu kadar borçlu ve Türkiye’nin konumu ne anlama geliyor? İşte çarpıcı tablo ve tüm detaylar…
Dünya genelinde hanehalkı borç yükü yükselmeye devam ederken, borç stokunun büyük bölümü iki büyük ekonomide toplanıyor. ABD ve Çin, küresel hanehalkı borcunun yarısından fazlasını oluşturuyor.
Verilere göre ABD, 21,2 trilyon dolarlık hanehalkı borcu ile ilk sırada yer alırken, Çin 12,3 trilyon dolarla ikinci sırada bulunuyor.
ABD VE ÇİN BORÇTA İLK SIRADA
ABD’li hanehalkları; yüksek konut fiyatları, kredi kartı harcamaları ve taşıt kredileri nedeniyle küresel listede açık ara öne çıkıyor.
Çin’de ise son 20 yılda hızlanan kredi büyümesi ve emlak piyasasındaki genişleme, borç stokunun artışında belirleyici rol oynadı.
İki ülke birlikte küresel hanehalkı borcunun yarısından fazlasını oluşturmayı sürdürüyor.
GELİŞMİŞ EKONOMİLER ÖNE ÇIKIYOR
Veriler, dünya genelinde borçlanmanın ağırlıklı olarak gelişmiş ekonomilerde yoğunlaştığını ortaya koyuyor. Gelişmekte olan ülkelerde hanehalkı borç seviyeleri görece daha düşük seyrediyor.
Birleşik Krallık 3 trilyon dolarlık borçla üçüncü sırada yer alırken, Japonya ve Almanya 2,5 trilyon dolarla üst sıralarda bulunuyor.
Kanada 2,4 trilyon dolar, Avustralya 2,3 trilyon dolar ve Fransa 2 trilyon dolarlık borç hacmiyle dikkat çeken diğer ülkeler arasında yer alıyor.
TÜRKİYE 38. SIRADA
Türkiye, 151 milyar dolarlık hanehalkı borcu ile küresel listede 38. sırada bulunuyor.
Bu seviyenin Türkiye’yi birçok gelişmekte olan ülkenin önüne taşıdığı, ancak Avrupa ve OECD ülkeleriyle kıyaslandığında daha düşük bir borç stokuna işaret ettiği belirtiliyor.
Türkiye’de enflasyon dinamikleri ve faiz döngüsünün hanehalkı kredi davranışlarını etkilediği ifade ediliyor. Konut kredileri ve tüketici kredileri toplam borç içinde önemli bir paya sahip.
KÜRESEL BORÇTA İLK 10 ÜLKE
2026 verilerine göre hanehalkı borcunda ilk 10 ülke şu şekilde sıralanıyor:
ABD: 21,2 trilyon dolar
Çin: 12,3 trilyon dolar
Birleşik Krallık: 3 trilyon dolar
Japonya: 2,5 trilyon dolar
Almanya: 2,5 trilyon dolar
Kanada: 2,4 trilyon dolar
Avustralya: 2,3 trilyon dolar
Fransa: 2 trilyon dolar
Hindistan: 1,6 trilyon dolar
Güney Kore: 1,5 trilyon dolar
BORÇ YAPISI ÜLKELERE GÖRE DEĞİŞİYOR
ABD’de hanehalkı borcunun büyük kısmı mortgage sisteminden oluşurken, gelişmiş ekonomilerde yüksek borç seviyeleri genellikle gelişmiş finansal yapılar ve yaşam maliyetleriyle ilişkilendiriliyor.
Uzmanlara göre gelişmiş mortgage piyasaları ve güçlü tüketici finansman sistemleri, özellikle Batı ekonomilerinde borç stokunun yüksek görünmesinde etkili oluyor.
Çin’de ise kredi genişlemesi ve gayrimenkul sektöründeki hızlı büyüme, son yıllarda borç seviyelerinin artışını hızlandırdı.