Yeniçağ Gazetesi
28 Mayıs 2026 Perşembe
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Dünya borç haritası açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya borç haritası açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Küresel hanehalkı borcu 65,3 trilyon dolara ulaştı. ABD ve Çin toplam listenin yarısından fazlasını domine ederken Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti. Peki ülkeler neden bu kadar borçlu ve Türkiye’nin konumu ne anlama geliyor? İşte çarpıcı tablo ve tüm detaylar…

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dünya borç haritası açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 1

Küresel hanehalkı borçluluğu 2026 itibarıyla artışını sürdürerek 65,3 trilyon dolara ulaştı. Toplam borcun yarıdan fazlası ABD ve Çin’de yoğunlaşırken, Türkiye’nin sıralamadaki konumu dikkat çekti.

1 13
Dünya borç haritası açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 2

Dünya genelinde hanehalkı borç yükü yükselmeye devam ederken, borç stokunun büyük bölümü iki büyük ekonomide toplanıyor. ABD ve Çin, küresel hanehalkı borcunun yarısından fazlasını oluşturuyor.

2 13
Dünya borç haritası açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 3

Verilere göre ABD, 21,2 trilyon dolarlık hanehalkı borcu ile ilk sırada yer alırken, Çin 12,3 trilyon dolarla ikinci sırada bulunuyor.

3 13
Dünya borç haritası açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 4

ABD VE ÇİN BORÇTA İLK SIRADA

ABD’li hanehalkları; yüksek konut fiyatları, kredi kartı harcamaları ve taşıt kredileri nedeniyle küresel listede açık ara öne çıkıyor.

4 13
Dünya borç haritası açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 5

Çin’de ise son 20 yılda hızlanan kredi büyümesi ve emlak piyasasındaki genişleme, borç stokunun artışında belirleyici rol oynadı.

İki ülke birlikte küresel hanehalkı borcunun yarısından fazlasını oluşturmayı sürdürüyor.

5 13
Dünya borç haritası açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 6

GELİŞMİŞ EKONOMİLER ÖNE ÇIKIYOR

Veriler, dünya genelinde borçlanmanın ağırlıklı olarak gelişmiş ekonomilerde yoğunlaştığını ortaya koyuyor. Gelişmekte olan ülkelerde hanehalkı borç seviyeleri görece daha düşük seyrediyor.

6 13
Dünya borç haritası açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 7

Birleşik Krallık 3 trilyon dolarlık borçla üçüncü sırada yer alırken, Japonya ve Almanya 2,5 trilyon dolarla üst sıralarda bulunuyor.

7 13
Dünya borç haritası açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 8

Kanada 2,4 trilyon dolar, Avustralya 2,3 trilyon dolar ve Fransa 2 trilyon dolarlık borç hacmiyle dikkat çeken diğer ülkeler arasında yer alıyor.

8 13
Dünya borç haritası açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 9

TÜRKİYE 38. SIRADA

Türkiye, 151 milyar dolarlık hanehalkı borcu ile küresel listede 38. sırada bulunuyor.

Bu seviyenin Türkiye’yi birçok gelişmekte olan ülkenin önüne taşıdığı, ancak Avrupa ve OECD ülkeleriyle kıyaslandığında daha düşük bir borç stokuna işaret ettiği belirtiliyor.

Türkiye’de enflasyon dinamikleri ve faiz döngüsünün hanehalkı kredi davranışlarını etkilediği ifade ediliyor. Konut kredileri ve tüketici kredileri toplam borç içinde önemli bir paya sahip.

9 13
Dünya borç haritası açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 10

KÜRESEL BORÇTA İLK 10 ÜLKE

2026 verilerine göre hanehalkı borcunda ilk 10 ülke şu şekilde sıralanıyor:

ABD: 21,2 trilyon dolar
Çin: 12,3 trilyon dolar
Birleşik Krallık: 3 trilyon dolar
Japonya: 2,5 trilyon dolar
Almanya: 2,5 trilyon dolar
Kanada: 2,4 trilyon dolar
Avustralya: 2,3 trilyon dolar
Fransa: 2 trilyon dolar
Hindistan: 1,6 trilyon dolar
Güney Kore: 1,5 trilyon dolar

10 13
Dünya borç haritası açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 11

BORÇ YAPISI ÜLKELERE GÖRE DEĞİŞİYOR

ABD’de hanehalkı borcunun büyük kısmı mortgage sisteminden oluşurken, gelişmiş ekonomilerde yüksek borç seviyeleri genellikle gelişmiş finansal yapılar ve yaşam maliyetleriyle ilişkilendiriliyor.

11 13
Dünya borç haritası açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 12

Uzmanlara göre gelişmiş mortgage piyasaları ve güçlü tüketici finansman sistemleri, özellikle Batı ekonomilerinde borç stokunun yüksek görünmesinde etkili oluyor.

12 13
Dünya borç haritası açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 13

Çin’de ise kredi genişlemesi ve gayrimenkul sektöründeki hızlı büyüme, son yıllarda borç seviyelerinin artışını hızlandırdı.

13 13
Kaynak: Ekonomi Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro