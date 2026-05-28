Nefes'in haberine göre Diyarbakır’ın Ergani İlçesinde rüşvet karşılığında kaçak ağaç kesimi yaptıkları tespit edilen aralarında Orman İşletme Şefi ile beş kamu görevlilerinin de bulunduğu 18 zanlı hakkında, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet almak, vermek” suçlarından 20’şer yıl hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. Ağaç katliamı ve rüşvet çarkı polise gelen ihbar ve telefon dinleme kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı.

Diyarbakır Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, muhbir ihbarıyla rüşvet çarkının ve kaçak orman kesimine göz yuman çetenin açığa çıkarıldığı bildirildi.

Polise gelen ihbarda, “Kaçak ağaç kesimi ticareti yapan bir çete Orman Müdürlüğü görevlilerine rüşvet verip izin belgesi çıkardıktan sonra ağaç kesimi yapıyorlar. Rüşvet verip kesim yapılması yasak olan yerlerde de izin belgesi almadan kaçak kesim yapılıyor. Rüşvetler Orman Müdürlüğü’nün hemen bitişiğindeki bakkala bırakılıyor. İzin belgesi alındıktan sonra görevliler de bakkaldan parayı elden alıyorlar” denildi. İhbar üzerine alınan telefon dinleme kararıyla soruşturma genişletildi.

ORMAN ARAZİLERİNDE KAÇAK KESİM

Çetenin kurdukları rüşvet çarkı ile serbest mühendise projelendirme yaptırmadan ağaç kestikleri, nakliye belgesi almadan odun taşıdıkları, ormandaki kaçak kesim yapanların yakalanmaları halinde adli işlem yapmadıkları belirlendi. Tapulu arazilerde ise kaçak kesim yaptıkları, olası yakalanma halinde ise idari yönden işlem yapılmadığı, el konulan araç ve odunların kısa süre içinde geri teslim edildiği tespit edildi.

YASAL HER TÜRLÜ ENGELİ RÜŞVETLE AŞTILAR

Kamu görevlisi sanıkların uzun yıllardır bu işi yaptıkları ve bölgede tanındıkları için rahat hareket ettikleri, kesim işi yapan sanıkların da yıllardır bu işi yaptıkları için her türlü yasal engeli ne şekilde aşacaklarını bildikleri ifade edildi. Orman İşletme Şefi olan sanık Ö.F.C’ye Ağa diye hitap ettikleri için bu durumdan hoşlandığı ve kurumdaki tüm usulsüzlüklere göz yumduğu, rüşvet çarkı içinde olduğu belirtildi. İşletme Şefi’nin lideri olduğu suç örgütünün orman kesimiyle ilgili tüm usulsüzlükleri rüşvet almak vermek karşılığında organize biçimde gerçekleştirdikleri kaydedildi.

SUÇLULUK PSİKOLOJİSİYLE MÜDÜRLÜKTE GÖRÜŞME

Sanıkların kendi aralarındaki görüşmelerde gerek işledikleri suçları gizlemek, gerekse ilişkili oldukları kişilerle bağlantılarının ortaya çıkmasını engellemek ve aynı zamanda suçluluk psikolojisinin bir gereği olarak her an telefonlarının dinlendiği ve takip edildikleri endişesi içinde oldukları ve telefon dinlemelerine karşı dikkatli ve tedbirli davranışlar sergiledikleri belirlendi. Sanıkların muhataplarıyla yüz yüze görüştükleri, rüşvet ve usulsüz işlemlerin bizzat Orman İşletme Şefliğinde yapılmasına özen gösterdikleri belirtildi.

RÜŞVETİ KENDİLERİNE MESLEK EDİNMİŞLER

Sanıkların Orman kesimiyle ilgili tüm usulsüz işlemleri organize ve planlı biçimde örgüt hiyerarşisine bağlı gerçekleştirdikleri, kendi aralarında iş bölümü dahi yaparak rüşvet alıp vermeyi kendilerine meslek edindikleri kaydedildi. Rüşvet alıp vermeyi bir iş gibi gördükleri, işlenen suçları perdelemek için göstermelik küçük işlemler tesis ederek rüşvet suçundan elde ettikleri gelirlerin kamudaki maaşlarına ek olarak geçimlerine katkı sağladıkları ortaya çıkarıldı.

Orman İşletme Şefi Ö.F.C ile muhafaza memuru olan N.K, Ş.K ve E.K’nın kamu görevinin sağladığı kamu gücünü ve kamu imkânlarını suçtan gelir elde etmek amacıyla kullandıkları ifade edildi.

SAHİPSİZ GİBİ EL KOYUP GERİ İADE ETMİŞLER

Diğer sanıkların ise ağaç kesim işini ticari faaliyet olarak yürüttükleri için rüşvet verip yasal engelleri aştıkları vurgulandı. Kesim yapılan bazı bölgelerde köylülerin ihbarı üzerine olay yerine giden ekiplerin odunlara kesimi yapanların kim oldukları belli olduğu halde sahipsizmiş gibi el koydukları bildirildi. Tutanak tutup adli ve idari işlem yapmadıkları gibi bir süre sonra el konulan odunların kaçak kesim yapanlara geri iade edildiği tespit edildi.

NE İDARİ İŞLEM NE DE ADLİ MAKAMLARA BİLDİRİM YOK

Kamu görevlisi olan sanıkların odunların orman arazisi içinde kesilip kesilmediğini yerinde keşif yaparak tespit etmeleri gerekirken bunu yapmadan 6831 sayılı kanuna göre yasal işlem yapmadıkları iddianamede yer aldı. Orman arazisi olduğu halde tutanaklarda farklı gösterip muhataplarına idari yönden para cezası uygulamadıkları, adli yönden savcılığa suç duyurusunda bulunmadıkları ve rüşvet verdikleri belirlenen sanıklar hakkında kaçak kesim yaptıkları için herhangi bir kamu davası da açılmadığı UYAP kayıtlarıyla belgelendi.

İLÇE MERKEZİNE KADAR ARKALI ÖNLÜ GELMİŞLER

Sanıkların kaçak kesim yaparken Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ait resmi aracın sanıkların odunları yükledikleri kamyonetin yanına geldiği, resmi görevlilerle kesimi yapanların bir süre konuştuktan sonra resmi aracın kesim yapan araca öncülük ettiği, iki aracın ilçe merkezine kadar arkalı, önlü geldiği polisin fiziki takip tutanaklarıyla tespit edildi.

Sanıkların orman arazisi haricinde tapulu arazilerde de kesim yaptıkları, bunu fark eden arazi sahiplerinin Orman Şefliğine ihbarda bulunmasına rağmen görevlilerin kaçak kesim yapanlara işlem yapmak yerine yakalanmamalarını sağlamak için yoğun çaba gösterdikleri bildirildi. Kesim için alınan izin belgesinde belirtilen miktarın iki veya üç katı kesim yapan zanlıların bu işlem karşılığında görevlilere rüşvet verip göz yummalarını sağladıkları bildirildi. İhbar üzerine yakalanan 6 traktör oduna suç tutanağı düzenleyip el koymaları gerekirken, köylü Pazar satışıyla sahadaymış gibi idari para cezası uygulayıp odunları geri verdikleri belirtildi.